Yumurta İçindeki Civcivlerin Nasıl Nefes Alır?

Biz insanlar anne karnında göbek bağı ile oksijen alıyor, sonrasında ise doğarak gelişimizin gereği ağız ve burnumuzdan nefes alarak yaşamımıza devam ediyoruz. Peki ya yumurta içindeki civcivler nasıl oksijen alıyor?

Yumurta içerisinde bulunan civcivler yaklaşık olarak 21 gün anneden ayrı olarak yumurta içinde yaşıyorlar. Bu noktada eğer yumurtadan çıkmamış civcivlerin sesini dinleyecek olursanız, kabuğa ritmik bir şekilde vurduğunu duyarsınız. Bu vuruşlar sonrası kabuk delinir ve yavru civciv ilk nefesini almaya başlar. Peki ya kabuk içerisinde kalan civciv 21 gün boyunca nasıl nefes aldı?

Biz insanlar anne karnındayken göbek kordonumuz sayesinde dışarıdan nefes alabilmiştik ancak civcivler yumurta içerisinde tamamen bağımsız bir şekilde yaşadı. Aslına bakarsanız yumurta fazlasıyla işlevsel ve kendi kendine yetebilen bir sistem gibi görünüyor. Öyle ki sarısı ve beyazı ayrı ayrı ihtiyacımız olan birçok besin öğesini içerebilir.

Bir yumurtanın kabuğunu binlerce kere büyüttüğünüzde, kabuğu oluşturan kalsiyum ve karbonat kristallerini görebilirsiniz. İşte tamda burada minik delikler vardır ve hava bu deliklerden girerek yavru civcive ulaşır. Ancak yavru civciv henüz gelişmekte olduğu için akciğerleri gelişmemiştir ve hava ilk olarak kan dolaşımına sonrasında ise civcive ulaşır. Bu sayede büyüyen civciv aynı zamanda karbondioksitten de kurtulur. Bu şekilde oksijen alan gelişimini sağlayan civciv en sonunda kabuğu kırarak hayata gözlerini açar. Tüm bunların yanı sıra anlattıklarımı yukarıdaki videodan da izleyebilirsiniz.