Yunan Adası'nda 100 Yıldır Aranan Artemis Tapınağı Bulundu!

Neredeyse bir asırdır yanlış yönlendirme yüzünden bulunamayan Artemis Tapınağı sonunda bulundu.

Yunanistan Kültür Bakanlığı, arkeoloji ekibinin Eğriboz Adası'ndaki kıyı kenti Amarynthos yakınlarında kutsal bir yapı bulduğunu duyurdu. Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda yapılan çalışmalar sonucunda 100 yıldır aranan Artemis Tapınağı sonunda bulundu. Yanlış yönlendirmeler sonucu yeri bir türlü tespit edilemeyen Antik Yunan tanrıçası Artemis’in kayıp tapınağının bulunduğu kamuoyuna açıklandı.

Bilim insanları ve tarihçiler, bir asırdır söz konusu tapınağın kalıntılarını arıyordu. Fakat hatalı yönlendirmelerle dolu antik bir metin, bu konu hakkında araştırma yapanları oldukça yanıltmış. M.Ö 1. yüzyılda hayata gelen ve MS 1. yüzyılda hayata gözlerini yuman Strabon adlı antik coğrafyacı, söz konusu tapınağı Eretria şehrinden 1.5 kilometre uzaklıkta tanımlayan bir kitap yazmıştı. Tarif edilen bu yer, Eğriboz adasındaki balıkçı kasabası Amarynthos'un batısında yer alan başka bir kıyı bölgesini işaret ediyordu. Ancak Bakanlık yapmış olduğu açıklamayla, Artemis Tapınağı'nın Eretria şehrinden 11 kilometre uzaklıkta bulunduğunu söyledi. Bunca zaman Strabon'un talimatlarına göre hareket eden araştırmacılar, 19 yüzyıldan beri tapınağa ait hiçbir ipucu bulamadılar.

Arkeloglar, başlatılan kazı çalışmaları sırasında M 6. ve MÖ 2. yüzyıllar arasına tarihlenen bir yeraltı çeşmesi de dahil olmak üzere çeşitli parçalarla karşılaştılar. Aynı zamanda kazı bölgesinde, Artemis adının geçtiği yazıtlar ve sikkeler de gün yüzüne çıkartıldı.

Yunan mitolojisinde Artemis tanrıların kralı ve yıldırım demetini silah olarak kullanmasıyla bilenen göklerin tanrısı Zeus'un kızı olarak yer alıyor. Yunan mitolojisinde oldukça popüler bir tanrısallığı olan Artemis, ayrıca doğum yapan kadınların koruyucusu olarak biliniyor.