Justice League Yönetmeni Bir Trajedi Yaşadı, Filmi Bıraktı!

DC sinema evrenini farklı bir şekilde yorumlayan unutulmaz yönetmen Zack Snyder, kızı Autumn Snyder’i kaybettikten sonra en çok güvendiği yapım olan Justice League ekibini terk etmek zorunda kaldı.

300 Spartalı, Watchmen, Batman vs Superman, Man of Steel filmlerinin yönetmeni Zack Snyder, 20 yaşındaki kızının intiharı üzerine bunalıma girdi. Synder, şu an prodüksiyon aşamasında olan Justice League (Adalet Birliği) filminin de yönetmeniydi, ancak bu büyük trajedinin ardından projeden çekilme kararı aldı. Yerine Avengers’ın ilk filmi ile tanınan yönetmen ve senarist Joss Whedon geçecek.

Autumn Snyder, yapılan basın açıklamsına göre aslında Mart ayında hayatını kaybetmiş. Ancak ailenin gizli tutmak istediği olay yönetmeni fazlasıyla bunalıma sokunca, filmin gecikmesi söz konusu olmuş ve kamuoyuna açıklama kararı alınmış. Yönetmen Snyder durumu şu sözlerle ifade ediyor: "Geri adım atmaya karar verdim, gerçekten bana ihtiyaç duyan çocuklarımla birlikte olmak istiyorum."

Filmin yapımcıların birisi de Zack Snyder'in eşi Deborah Snyder. O da tıpkı kocası gibi bu görevinden ayrılıyor. İkili, büyük bir kısmı tamamlanan filmin kalanı için Joss Whedon’u yönlendirmeyi ihmal etmeyecek.

Warner Bros. Pictures'ın başkanı Toby Emmerich, Whedon'ın yardımıyla bile Zack Snyder'ın filminin son derece kaliteli bir yapım olabileceğini savunuyor.

Justice League 17 Kasım'da vizyonda olacak.