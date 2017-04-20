Yürek Yemiş Arkadaş Grubu, Hemen Diplerindeki Kasırgayı 4K ile Kaydettiler!

Kasırganın altında kalan bir psikopat arkadaş grubu 4K kalitesinde video çekti, üstelik 360 derecede. Bu görüntüler, bu zamana kadar bir kasırganın çekilmiş en net görüntüleri arasında yer alıyor.

Aramızda bazı psikopat arkadaşlar var. Ülkemizde pek rastlanmayan ancak Amerika gibi bölgelerde sıkça rastlanılan kasırga, aşırı fırtına avcısı Reed Timmer tarafından geçen sene görüntülenmişti. Yeryüzünde olan kasırga, inanılmaz boyutlara ulaşarak gören herkesi şaşkına çevirmişti. Reed Timer, kasırgayı 4K kalitede 5 dakika boyunca çekmeyi başarmıştı ve bu görüntüler, bir kasırga için çekilen en net görüntülerden birisi oldu. Video geçen sene Mayıs ayında yayınlanmış, bununla birlikte bir de 360 derecelik aynı kasırganın videosu paylaşılmıştı.

Bu videoda gördüğünüz kasırga, devasa boyutlara ulaşıyor. Kasırga rüzgarının 130 kilometreden 440 kilometreye kadar çıktığı düşünülüyor. Tam tamına 4 Amerikan futbol sahası(1 Amerikan futbol sahası yaklaşık 110 metredir) büyüklüğünde olan kasırga, görenleri dehşete düşürecek cinsten. Doğanın gücünü sorgulamaya kalktığımızda en sert gösterilen tepkilerden olan kasırgalar, binaların çatısını, arabaları, tırları uçuracak kadar güçlü olabiliyor.

Geçen sene yayınlanan ve bu sene bir kez daha hatırlamak istediğimiz videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Hemen onun altından 360 derecelik videoya da ulaşabilirsiniz ancak 360 derecelik kameranın arabanın üstünde olduğunu ve yağmurun etkisi ile birazcık netliğinin bozulduğunu söylemem gerekiyor.