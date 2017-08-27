Kuzey Kore İngiltere'yi 'Perişan Bir Son' ile Tehdit Ediyor!

Tüm dünyaya gözdağı veren Kuzey Kore, İngiltere'yi açık bir şekilde uyardığını ve aksi taktirde sefil bir sonla karşılaşacaklarını dile getirdi.

Donald Trump ile Kim Jong-un arasındaki sözlü savaş, her geçen gün kızışıyor derken bir de başka ülkelerle sorunlar daha çıkmaya başladı. Anlaşılan Kuzey Kore, tek başına birçok ülkeyi karşısına alacak kadar kendisine güveniyor. Kuzey Kore, İngiltere'nin silahlı kuvvetlerinin Amerikan ve Güney Kore askeri tatbikatlarına katıldığı takdirde perişan bir sonla karşılaşacağını belirtti.

İngiliz ve Avustralyalı silahlı kuvvetleri 70.000 Amerikalı ve Güney Koreli birliğin olası bir nükleer saldırı hazırlıklarına yardımcı oluyordu. Çarşamba günü Kuzey Kore'nin başyapıtı olan Kore merkezli Haber Ajansı, İngiltere'ye karamsar fakat bir o kadar da tehditkar bir uyarı yayınladı.

Mirror'a göre şu şekilde açıklama yapıldı:

"Şiddetle sadece ABD'yi ve kukla grubunu değil, Kuzey'e karşı mevcut savaş manevralarından yararlanan İngiltere ve Avustralya'yı da uyduları aracılığıyla uyarıyoruz. Eğer uyarıya uyulmazsa, onları sefil bir son bekliyor olacak."

Bu hafta başlarında, başka bir açıklamada, Kuzey Kore, bazı İngiliz askerlerini paralı asker olarak aldığını, bunları ABD ve Güney Kore aleyhine kullanabileceği söyleniyordu. Ayrıca Kuzey Kore'nin fikrine göre ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'ye karşı nükleer bir savaş için hazırlık yapıyorlar.

Bu fikrin kaynağı da elbette ABD'nin ve Güney Kore'nin yaptığı tatbikatlardan kaynaklanıyor. Ayrıca bazı bilgiler de Güney Kore'nin bazı bilgisayar simülasyonları üzerinde çalıştığını gösteriyor. ABD tüm bu olayların yalnızca "güvenlik amaçlı" olduğunu dile getirirken Kuzey Kore'nin "hadi ordan" dediğini çok rahat anlayabiliyoruz. Çünkü Kuzey Kore de bunların yalnızca "aldatıcı birer maske" olduğunu iddia ediyor.

ABD'nin şu anda Güney Kore'de yaklaşık 28 bin askeri bulunuyor ve Başkan Donald Trump, Kuzey Kore'ye, ülkesini tehdit ederse eğer "yangın ve öfke" ile karşılacağını yönünde uyarıda bulundu. Olaylar elbette bu kadar karışıkken İngiltere'nin ne yapacağı bilinmiyor.