Yurt Dışı Alışverişlerindeki Gümrük Vergisi Düşürüldü!

E-ticaret yoluyla sipariş edilen ürünlerdeki gümrük muafiyet oranı, 30 Euro’dan 22 Euro’ya düşürülüyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgilere göre konuyla ilgili hazırlanan karar, imzalanması için Bakanlar Kurulu’nda sunuldu. Buna göre posta ya da kargo üzerinden edinilen siparişlere yönelik gümrük muafiyet oranı, 30 Euro’dan 22 Euro’ya düşürülecek.

30 Euro sınırını gözetip sipariş veren alıcıların işlemlerinin sıkıntısız bir şekilde tamamlanabilmesi ve posta - hızlı kargo operatörlerinin kendi sistem ve iş akışlarını bu değişikliğe uyarlayabilmesi sebebiyle 15 günlük bir geçiş döneminin olacağı öngörülüyor.

Bunun dışında yurt dışından posta ve hızlı kargo ile Türkiye’ye gönderilen, burada bulunmayan bilimsel ve eğitim amaçlı kitaplarla ilgili uygulanan vergi oranının yüksek olması sebebiyle, bu eşyaya uygulanan muafiyet limiti ise 150 Euro’ya çıkarılıyor.

Bu kitaplar için vergi oranı, yurt dışında uygulanan KDV oranı göz önünde bulundurularak %8’lik bir vergi belirlendi. Vergi oranları, kitapların fiyatına göre AB ülkelerinden gelenlerde %18, diğer ülkelerden gelenlerden ise %20 olarak uygulanıyordu.