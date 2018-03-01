Yenilenen Telefon Piyasası Büyük Bir Hızla Büyüyor

Wall Street Journal, yenilenen eski telefonların yurt dışında çok fazla tercih edilmeye başladığını ve akıllı telefon piyasasının %10’luk bir dilimini oluşturduğunu söyledi.

Akıllı telefon piyasası hız kesmeden büyümeye ve gelişmeye devam ediyor, ancak bu durum fiyatların da artmasına neden oluyor. Bu nedenle alırken bir sürü marka ve modelle ilgili araştırmalar yapılıp ciddi rakamlara telefonlar alınıyor. Ancak birçok insan, ihtiyaçlarını karşılayacak telefonlar için yüksek ödemeler yapmak istemiyor. Bu durum yenilenen eski telefonlara yönelik taleplerin de artmasına neden oldu.

Genellikle 2017’nin 3. çeyreğinde piyasaya sürülen iPhone 7, iPhone 6s ve Samsung Galaxy J2 Prime gibi veya daha öncesine ait telefonlar kullanıcı ihtiyaçlarını yenileyecek şekilde düzenlenip tekrar satılıyor. Sıfır veya ikinci el cihazlara uygulanan yenileme işleminden kısaca bahsetmek gerekirse, içerisindeki tüm gereksiz uygulamalar kaldırılıyor ve telefonun yazılımı 2018 yılının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenleniyor.

ABD vatandaşları için bu telefonlara yönelmenin birkaç nedeni bulunuyor: ABD'de endüstri standardı olan iki yıllık taşıyıcı sözleşmelerinin kaldırılması bunların ilki. Bu sayede aboneler iki yıllık bir sözleşme imzalayarak son derece indirimli fiyatlara akıllı telefon sahibi olabiliyordu. Bir başka neden ise yeni ve eski telefonlar arasında teknolojik açıdan büyük bir fark olmaması. Çünkü, 2015 yılından sonra üretilen telefonlar günümüz teknoloji gereksinimlerinin büyük bir kısmını karşılayabiliyor. Son olarak, akıllı telefonların ortalama fiyatlarında gerçekleşen artışın insanları yenilenen telefonlara yönelttiğini söyleyebiliriz.

Ancak yenilenmiş telefonlar, doğmakta olan teknolojinin benimsenmesi için bir sorun teşkil ediyor. Buna en büyük örnek ise, eski akıllı telefonların ses asistanları, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri gibi yeni yazılımları desteklemek için gerekli donanıma sahip olmaması. Örnek olarak yetersiz donanım nedeniyle Google Asistan, yenilenen telefonların yarısında çalışmayacak ve bu piyasa böyle büyümeye devam ederse Asistan kullanan kişi sayısında da büyük bir azalma olacak.

Bu durum ülkemizde de sıkça yaşanan bir durum. Bu anlamda siz ne düşünüyorsunuz? Büyük markalar bu konuda başka ne gibi atılımlar yapar?