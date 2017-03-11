Yurtdışından Alınan iPhoneların Garantisi Artık Olmayacak!

Yurt dışından alınan iPhone'ların uluslararası garanti kapsamındaki ülkeler arasında artık Türkiye yok.

Yurt dışından alınan iPhone, iPad ya da diğer Apple cihazları için ülkemizde belli bir süre dahilinde geçerli olan garanti, onarım ve değişim işlemi artık yapılamayacak.

Özellikle gelen zamlardan sonra ülkemizde ciddi şekilde artan iPhone fiyatları, yurt dışına çıkan kişileri, gittikleri ülkelerden cihaz almaya da teşvik ediyordu. Ancak Apple tarafından alınan yeni karara göre global garanti olayı artık Türkiye'de geçerli değil.

Bu kararın ardından yurt dışından satın alnınan iPhone ya da iPad modellerinin garantisi ülkemizde geçerli olmayacak. Yani bir diğer deyişle yurt dışından aldığınız cihazınızın başına bir şey gelirse, tamir ettirmek için parayı basmanız gerekiyor.

Uluslararası garantinin ne zamandan itibaren geçersiz olacağı konusunda henüz kesin bir tarih belli değil. Ancak Apple Türkiye'nin önümüzdeki günlerde konuyla alakalı resmi açıklama yapması bekleniyor.