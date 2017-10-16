Yurtdışından Alışverişe KDV Yükümlülüğü Geliyor!

Yurt dışından ülkemize gerek dijital gerekse de fiziksel ürün gönderen şirketler KDV'den sorumlu tutuluyor.

Ülke olarak döviz konusunda zor günler geçiriyoruz. Euro ve doların karşısında sürekli değer kaybeden para birimimizden dolayı teknoloji başta olmak üzere pek çok alanda yüksek ücretler ödemek zorunda kalıyoruz. Yurt dışında 50 dolara satılan bir ürünü ülkemizde almaya kalkınca 250-300 TL para ödemek zorunda kalan insanlar, bundan kaçınmak için bazen ürünleri yurtdışından alabiliyordu. Özellikle oyun ve teknoloji alanında yurtdışına yönelen insanlar, artık burada da aradığını bulamayacaklar.

Yurtdışından alışveriş yapılırken %18’lik KDV eklenmesi ile ilgili konuşulan yasa tasarısı, kabul edilerek torba tasarısının içerisine eklendi. Pek çok madde ile birlikte gelen yeni düzenlemeye göre, Türkiye’ye ürün sağlamasına rağmen ülkemizde ikametgahı olmayan şirketlerin KDV ödemesi gerekecek. Gümrük vergisi ile nasıl bir uyum halinde çalışacağı şu anda bilinmese de eBay gibi e-ticaret sitelerine %18’lik KDV eklenecek.

Konuyla ilgili konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Mesela ben, cep telefonumdan program indiriyorum, bu program şu anda yüzde 18 KDV’ye tabi tutuluyor. Eski sistemde ‘Ey vatandaş, git, bunu sorumlu sıfatıyla beyan et’ diyoruz. Kimse ediyor mu? Etmiyor” dedi.

Bundan sonra Türkiye’ye yönelik bir hizmet sunan şirketler, vergiden de sorumlu olacaklar. Bu durum hangi firmalara nasıl yansıyacak ilerleyen günlerde göreceğiz. Peki, sizce bu yeni KDV sistemi oyun ve diğer sektörleri ne oranda etkileyecek?