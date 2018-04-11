Yurt dışında yapılan alışverişlerde vergiden muaf tutulmak için kararlaştırılan 30 euro, 22 euro’ya düşürüldü.

Yurt dışından Türkiye’ye posta veya hızlı kargo seçenekleri ile gelen ürünlerin gümrük vergisi muafiyeti konusunda yeni bir düzenlemeye gidildi. Daha öncesinde 75 euro olan vergi muafiyeti, 2016 yılı sonlarında 30 euro’ya düşürülmüştü. Bu fiyatın da yüksek olduğuna kanaat getiren yetkililer, gümrük muafiyetini 22 euro’ya düşürme kararı aldılar.

Yurt dışından alışveriş yaptıktan sonra ülkemize girişi sırasında gümrükte vergiye takılıp takılmayacağını belirleyen bu düzenlemeyle birlikte, kişisel kullanıma mahsus olarak satın alınan kitap ve benzeri basın yayınları 150 euro’yu geçmemek koşuluyla vergiden muaf tutulacaklar.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan karara göre, değeri 1500 euro’yu aşmamak şartıyla, posta veya hızlı kargo yoluyla satın alınan ve değeri 22 euro’yu aşan eşyalarda yüzde 20 tek ve maktu vergi alınacak. Değeri 150 euro’yu aşan kitap ve benzeri basın yayınlarında ise yüzde 8’lik özel tüketim vergisi uygulanacak.

Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılan bu yeni düzenleme, Resmi Gazete’de yayınlandı. Yayınlanan ilanda, “Türkiye gümrük bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 22 euroyu geçmeyen eşya ile 150 euroyu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanınır" şeklinde bir ifade yer aldı.

Bu yeni düzenleme, yurt dışından düzenli ürün sipariş veren insanların moralini bozabilir. Yeni yasanın resmi gazetede yer almasıyla birlikte 15 gün sonra yürürlüğe gireceği de açıklandı. Eğer yurt dışından ürün satın almak gibi bir planınız var ve bu yeni düzenleme işinize gelmiyorsa, elinizi çabuk tutmanızı öneriyorum.