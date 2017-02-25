Yurt Dışından Getirilen Telefonlarda IMEI Değişimi Yapılabilecek!

Yurt dışından gelen cihazlara yönelik BTK'dan yeni bir düzenleme geldi.

Uluslararası mobil cihaz kodu olan IMEI, her bir cihaz için kimlik numarası görmekte. Bu IMEI numaralarının, yurt dışından gelen cihazlarda kayıt altına alınması gerekiyor.

Yurtdışından getirilen telefonların normalde 120 gün kayıt yaptırılmadan kullanılma izni mevcut. 120 günün sonunda ise cihaz iletişime kapanıyor. Fakat bu 120 gün içinde cihazda meydana gelecek bir arıza ya da değişim, IMEI numarasının farklı oluşu nedeni ile sıkıntı oluyordu. İşte bu konuda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yeni bir adım attı.

BTK'nın "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği", bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu değişikliğe göre yolcu beraberinde yurt dışından getirilen cihazın arızalanması nedeniyle cihazın ya da ana kartının değiştirilmesi durumunda, ilk kayıt başvuru sahibinin veya cihazın ithalatçısının, imalatçısının Kuruma başvurusu ile IMEI değişim işlemi yapılabilecek. İlk kayıt başvuru sahibinin Kuruma başvurduğu durumlarda değişimi yapan firmadan alınan belge sunulabilecek.

IMEI numarasına yönelik çalışmalar ve bilgilendirmelerde bulunan BTK, geçtiğimiz ay IMEI kaydının nasıl yapılacağına dair bilgilendirme amaçlı bir açıklama da yayınlamıştı.