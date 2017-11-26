Yurtdışından Telefon Getirdikten Sonra Yapılması Gerekenler

Yurtdışından satın alındığında çok daha ucuz olan telefonları pasaportunuza kayıt ettirirken yapmanız gereken adımları aktardık.

Telefon fiyatlarının ülkemizde inanılmaz fiyatlara ulaştığınız artık hepimiz biliyoruz. Bu durumun farkında olan diğer insanlar, yurtdışına gittiklerinde telefonları satın alarak çok büyük paralar ödemek yerine nispeten uygun bir fiyatla aynı telefona sahip olabiliyorlar.

Apple’ın en son çıkardığı amiral gemisi iPhone X, en pahalı telefon olma ünvanını gururla ülkemize taşıyor. Bugün sizlere iPhone X veya Galaxy Note 8 gibi diğer telefonları yurt dışından Türkiye’ye getirip, sorunsuz bir şekilde nasıl kullanırsınız onu açıklayacağım.

Yurt dışında 999 dolardan satılan iPhone X ülkemize bizzat bu fiyattan çevriliyor olsaydı, yaklaşık 4.000 TL olacaktı. Ama bu fiyatın üzerine ülkemizdeki firmaların eklentisi ve elbette özel Türkiye’ye özgü vergileme sistemi sayesinde 2.100 TL daha ekleyerek 6.100 TL’ye satın almak zorunda kalıyoruz.

Telefonu Türkiye’den satın almak yerine, yurt dışından alıp ülkemize IMEI numarasını kaydettirebilirsiniz. Bu şekilde telefonu daha uygun bir fiyata satın almış olursunuz. ABD’den getirdiğinizi düşünürsek, 1950 TL kadar bir rakam cebinize kalacak.

Telefonu Yurt Dışından Getiriyorsanız Bunlara Dikkat Edin

Öncelikle telefonun IMEI numarasını bilmeniz gerekiyor. IMEI numaranızı öğrenmek için çoğu telefonda geçerli bir sistem var. “#06#” ifadesini girip arama yaptığınız zaman, IMEI numaranızı öğrenebilirsiniz.

120 Gün Hakkınız Var

Eskiden yurt dışından gelen telefonları 60 gün içerisinde kayıt yaptırmanız gerekiyordu. Yeni sisteme göre, yurtdışından gelirken yanınızda getirdiğiniz cihazları 120 gün içerisinde kayıt yaptırabilirsiniz. Bu süreyi aşma durumunuzda, telefonunuz aramalara kapanacaktır.

Nasıl Kayıt Yapacağım?

Burada devreye e-devlet giriyor. Eğer yolculuk sırasında cihazı yanınızda getirdiyseniz, gerekli belgeleri tamamlayarak e-devlet üzerinden başvuru yapmalısınız. E-devlet sistemi kayıt hakkınızı sorguladıktan sonra, harç ücreti yatırmanızı isteyecek. Bunun için 149,20 TL ücret yatırmanız gerekiyor. Bu arada söylemedim ama elinizde bir pasaport olması gerekiyor. Yurt dışına çıktıysanız bunun bir sorun olmayacağını düşünüyorum. Ayrıca, gizlice getireyim pasaporta işletirim gibi şeylere karşı dikkatli olmalısınız. Belirli dönemde hangi ülkeye gittiğiniz pasaporta işleniyor.

Tüm işlemler tamamlandığında e-devlet şifrenizi kullanıp türkiye.gov.tr adresine girerek cihazın kaydını tamamlayabilirsiniz. Bu arada uyaralım, pasaportunuza IMEI kaydı yapabilmeniz için pasaportun son iki yıl içerisinde herhangi bir mobil cihaz üzerinde kayıt işleminin olmaması gerekiyor.

Uyarı

Telefonu kullanmayıp satmak amaçlı ülkeye getirdiyseniz yasal olarak sorunlar yaşayabilirsiniz. Kayıt altına alan cihazlarda, suça karşılan telefonlarda yasal sorumluluk pasaport sahibine ait oluyor. Yani, “iki senede bir telefon satsam, hiç fena olmaz” diyen arkadaşlarımız, sattığınız kişinin yaşayacağı suçları üzerinize alıyorsunuz. 1000 TL kazanacağım diye hapse girmenizi istemem.

Umarım yurt dışından telefon getirecek kişiler için açıklayıcı bir yazı olmuştur.