Yürüdüğümüz Sırada Kollarımız Neden Sallanır?

Yürüdüğümüz sırada kollarımızın istemsizce sallandığını bilirsiniz. Peki buna sebep olan şey ne?

Toplum içerisindeki genel kanı kollarımızı sallamamızın enerji kaybetmemizden başka bir işe yaramadığıdır, çünkü yürürken sanki hiçbir işlevi yokmuş gibi görünürler. Fakat yapılan araştırmalar, durumun hiç de böyle olmadığını gösteriyor.

2009 yılında yapılan bir araştırmaya göre yürürken kolların sabit tutulması durumunda, normal şekilde sallandığı duruma göre -hani sağ adım attığımızda sol kolun ileri, sol ayakla ileri adım atıldığında sağ kolun geri gitmesi durumu- %12 daha fazla enerji harcandığı ortaya çıktı.

Yürüdüğümüz sırada kolların sallanmasının sebebinin, bacakların hareketi sebebiyle vücudun üst bölümünde oluşan dönme etkisinin dengelenmesi olduğu düşünülüyor. Fakat bu, yalnızca sağ ayağın sol kolla ve sol ayağın sol kolla uyumlu şekilde hareket ettiği durumlarda ortaya çıkıyor. Araştırmalar, sağ ayakla sağ kol ve sol ayakla sol birlikte hareket ettiğinde, normal yürüyüşten %26 daha fazla enerjinin harcandığını ortaya çıkarıyor.