Yutulabilen Elektronik Haplar Geleceğin Önünü Açacak!

Tıp dünyasında yaşanan inanılmaz gelişmeler, gelecekte yaşanacak tüm hastalıkları kolayca belirlemek için harika aygıtlar konumunda.

Yutulabilen elektronik sensörler yutmak için zor olabilir ancak araştırmacılar, küçük voltaj hücrelerinin fizyolojik koşulları izleyebileceğini veya gereken anda müdahelede bulunabileceğini düşünüyorlar.

MIT'deki ve Brigham'daki Kadın Hastanesi'ndeki bilim adamları midede asidik sıvılarla sürdürülen ve uzun süre gastrointestinal sistemde kalabilecek tablet benzeri araçlar geliştirdiler.

Koch Bütünleştirici Kanser Araştırmaları Enstitüsü'nden araştırma birimi olan Giovanni Traverso, yaptığı açıklamada "Sindirim sistemin uzun süre güç sağlayacak yollar bulmamız gerekiyor" dedi. GI sistemini, algılama için yeni sistemler barındıran gerçekten benzersiz bir fırsat olarak görüyoruz ve bu sistemlerin temelinde güç yatıyor." ifadelerini kullandı

Brigham Kadın Hastanesi'nde bir gastroenterolog ve biyomedikal mühendisi olan Traverso, çalışma arkadaşı Robert Langer ve MIT mühendisi David H. Koch Enstitüsü profesörü Anantha Chandrakasan,bu çalışmaların kızdemli yazarı konumunda. Diğer bir MIT araştırmacısı Phillip Nadeau, Nature Biomedical Engineering'in 6 Şubat sayısı derginin baş yazarı konumunda. Söz konu projenin açıklanması için yoğun bir çalışma şart.

Herhangi bir elektronik cihazda olduğu gibi, geleneksel bir pil eninde sonunda güç kaybeder. Bu, sindirim sistemi söz konusu olduğunda potansiyel bir güvenlik riski oluşturabilir. Araştırma ekibi farklı bir yaklaşım izledi: Bir Limon.

Meyvenin sitrik asidi, iki elektrod arasında (genellikle galvanizli bir çivi ve bir bakır kuruş arasında) küçük bir elektrik akımı taşımaya yardımcı olur. Sindirilebilir sensörün yüzeyine yapışmış olan çinko ve bakır elektrotlar aynı etkiye sahip olabilir mi?

MIT'e göre, çinko, voltaj devresine güç sağlamak için iyonları mide asidine yayar ve bir sıcaklık algılayıcısı ve 900 metrelik bir vericiyi çalıştırmak için yeterli enerji üretir ve verici söz konusu uzaklıktaki her yere erişebilir.



Nadeau, "Yaşamsal belirtilerinizi birkaç hafta içinden izleyecek bir mimariye sahip olabilirsiniz ve bunu düşünmek zorunda bile değilsiniz. O noktada ölçümler yapıyor ve bunlarr telefonunuza iletiyor."

Şu anki prototip (yaklaşık 40 milimetre uzunluğunda ve 12 milimetre çapında) henüz ilk aşama için hazır değil. Ancak araştırmacılar, kapsülü bu boyutun üçte bir oranında küçültmeyi planlıyor.

Langer, "Bu çalışma hasta sağlığının çözümlerini inceleyen ve yeni yollarına odanak tanıyan yeni nesil elektronik yutulabilir hapların önünü açabilir" dedi.