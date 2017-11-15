ABD Sağlık Bakanlığına bağlı ilaç enstitüsü kuruluşu FDA, yutulduğunda dijital ortamlar aracılığıyla takip edilen ve ölçümle yapılmasını sağlayan dünyanın ilk “akıllı hap” teknolojisine onay verdi.

Bugün kullandığımız birçok ilacı uluslararası piyasaya sunmak için FDA’dan onay almak, çok kilit bir rol oynuyor. Özellikle tıbbi olarak çözümü bulunmayan AIDS gibi hastalıklara yönelik ilaçlar, FDA’nın onayını aldıktan sonra diğer ülkelerde kolaylıkla yasallaştırılabiliyorlar.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarihi bir onay kararı alarak akıllı dijital hapın kullanımını onayladı. Hap, hastaların ilaçlarını alıp almadığını takip etmek amacıyla üretildi. Ancak endişeler ve teknolojinin geleceği, potansiyel kullanıcıların kontrol altında tüketimini mecbur kılıyor.

Abilify MyCite adlı hap, şizofreni, bipolar bozukluk gibi zihinsel rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılan ilaç olan Abilify tabletinin içinde bulunuyor. Silikondan, bakırdan ve magnezyumdan yapılmış bir kum tanesi kadar küçük bir sensör de hapın donanımları arasında yer alıyor. Depresyon tedavisinde anti-depresanlarla birlikte kullanılan ilacın sensörü, mide asidi ile temas ettiğinde devreye giriyor ve hastanın sol göğüs kafesine yerleştirilen dış ekipman tarafından takip ediliyor.

Sensör tarafından toplanan bilgileri okuyan sistem, Bluetooth aracılığıyla akıllı telefon uygulamasına tüm verileri iletiyor. Algılayıcı, hapın ne zaman alındığı, dozajı ve aktivite seviyelerini, uyku düzenlerini ve kalp atış hızı gibi bir verileri topluyor.

Uzmanlar, bu hapın mahremiyet konusunda büyük endişelere neden olabileceğini düşünüyorlar. Bu tür teknolojilerin suistimal edilmesine veya ilaçlarını düzgün şekilde almayan bir hastaya cezai müdahalede bulunulmasına dair ilk sistem olduğu söylenebilir.

Hastalar, kendileri için öngörülen yaşam biçimine veya ilaçlara uymazlarsa, artık bunu gizli tutamayacaklar. Yeni sensör teknolojisi toplumsal anlamda sağlığın iyiye gitmesine olanak sağlayabilir. Ancak uygunsuz kullanımı, güvensiz rüzgarların esmesine neden olacaktır.

Henüz onay almasına rağmen söz konusu teknoloji daha bebek gibi. Gelecekte daha fazla sensör, daha çok takip imkanı sağlayabilir. Belki de bu ilacı suistimal etmek isteyen birisi, yediğiniz keke, içtiğiniz kahveye bu ilaçlardan koyacak. Özellikle sigorta şirketleri ve hükümetlerin, ilk olarak hastaların tıbbi karar verme yetilerini etkileyen bu ilacı savunduklarını belirtelim.

Sindirilebilir ya da yenilebilir teknolojiler, gelecekte büyük kitlelerin yakından takibi için de kullanılabilir. Hastalıklar her ne kadar oldukça erken teşhis edilebilir olsa da, hasta olana kadar bütün biyolojik kimliğimiz, kontrolümüz dışında takip edilebilir.

Sizce bu tarihi onaya ve söz konusu akıllı hap teknolojisine güvenmeli miyiz?