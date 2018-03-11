Yeni Arama Çubuğu, Google'ın Mobil Sitesinde Test Ediliyor

Bugün yayınlanan bir rapora göre, Google’ın mobil sitesi için daha yuvarlak bir arama çubuğunu test ettiğini görüyoruz.

Ünlü arama motoru Google, her ne kadar geniş kitleler tarafından vazgeçilmez gibi görülse de Google bu bağlamda kendini geliştirmeyi ihmal etmiyor. Ekran görüntülerine dayanarak söylediğimiz gibi, Google daha yuvarlak bir arama çubuğu tasarımını test etme sürecinde. Google’ın getirdiği yenilikçi bakış açısı bununla da sınırlı kalmıyor. Eski ve yeni hali kıyaslandığında “G” ambleminin arama çubuğunun soluna eklendiğini ve arama simgesinin artık mavi bir kutu içinde bulunmadığını görüyoruz.

Bunların yanı sıra, arama çubuğunun altındaki, (Tümü, Görseller, Videolar, Haberler, Haritalar, Kitaplar) sekmesinin de artık daha üste göründüğünü ve yeni halinin bir kutu içerisine alınmadan yer verildiğini gözlemleyebiliyoruz. (Sağda, şu anda test edilmekte olan Google mobil sitesinin yeni bir sürümü bulunuyor.)

Arama çubuğundaki, daha yuvarlak olmasını sağlayan değişiklik Google tarafından Pixel Launcher’da kullanılan görünüme de uyuyor. Bu arada eğer merak ediyorsanız, test bölgesi şu an için İsveç. Google’ın bu değişimlerinin ne zaman resmileşeceği bilinmiyor ancak yenilenmiş hali oldukça estetik görünüyor.

Şu an için sadece belirli bir bölgede teste sunulmuş olan Google yeniliği bizce oldukça hoş olmuş. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Google bu tür yeniliklere devam etmeli mi, yoksa bizi alışkanlıklarımızdan ayırmamalı mı?