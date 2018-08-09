Karıncaların Arı Kovanına Ulaşmak İçin Yaptıkları Köprü

Karıncaların, eşek arısı kovanına ulaşmak için kendi vücutlarından yaptıkları köprü, sosyal medyada oldukça ilgi gördü.

Karıncalar, bir eşek arısı kovanına ulaşmak için vücutlarından bir köprü inşa ettiler. İnanılmaz derecede etkili bir takım çalışması gösteren karıncalar, ekip halinde çalışmanın gücünü göstermiş oldular. Brezilya'da yaşanan olayı bir elektrik mühendisi olan Francisco Boni görüntüledi ve Twitter üzerinden paylaştı.

Ayrıca Boni görüntüleri paylaşırken, "Bir yaban arısı kovanına lejyoner karıncalar (ordu karıncaları veya marabunta olarak da bilinir) saldırdı. Köprünün oluşturulması için sürü zekası ve kolektif hesaplama düzeyini izleyin." ifadelerini kullandı. Böceklerin dünyasına ilgi duyduğunu belirten Boni, karıncıların bir suyun karşısına dahi köprü kurabileceklerini belirtti.

Paylaşılan video, Twitter'da 14 bin retweet aldı ve 947.000'den fazla görüntülendi. Ayrıca Francisco Boni, karıncaların neden "U" şeklinde bir yapıyı tercih ettiklerini de açıkladı. Brezilyalı mühendis, "İlk başta bunun sadece köprüyü inşa etmeye ve inşa etmeye karar verdiklerinde meydana gelen bir başarısızlık modu olduğunu düşünmekteydim. Ama sonra bir biyolog daha temel bir şeye işaret etti. Birçok tür karınca, baş aşağı yürümekte zorlanmaktadır. Karıncalar için aşağı inen bir köprünün üstünden aşağı ve yukarı ters bir yürüyüşten daha iyi bir yol olamazdı" ifadelerini kullandı.