Son birkaç senedir başı emisyon testleri yüzünden dertte olan Volkswagen, ABD'den sonra Almanya'da patlak veren kriz yüzünden yeniden zor günler yaşıyor.

Otomobil devi Volkswagen, geçtiğimiz senelerde patlak veren emisyon skandalından sonra birçok dava ile karşı karşıya kalmış ve 16 milyar dolarlık bir tazminat ödemek zorunda kalmıştı. Araçların egzoz emisyon değerlerini manipüle ederek daha az gösterdiği ortayan çıkan firma, binlerce aracını piyasadan çekmek zorunda kalmıştı. ABD'de açılan davalar ve ödenen tazminattan sonra şimdi de aynı durum Almanya'da art arda açılan davalar ile yeniden gündeme geldi.

Almanya'da Federal İdari Mahkemesş 'dizel araçlara yasak getirme' yetkisini eyaletlere bıraktıktan sonra şirket gelme ihtimali olan yasaklara karşı önlem almak için potansiyel müşteriler aramaya başladı. Aksi takdirde yasaklanan şehirlerdeki araçlarını satın almak zorunda kalacak olan VW, ABD'dki krizden henüz yeni kurtulmuştu ancak sular henüz durulmayacak gibi görünüyor.

Bu haberlerin gündeme gelmesi ile birlikte, şirketin ABD'de piyasadan çektiği araçları topladığı oto mezarlığından da enteresan görseller geldi. 350.000'den fazla araç, Kaliforniya'da bir çölde bekletiliyor ve araçların akıbetinin ne olacağı da henüz belli değil. Almanya'da açılan davalarda 'söz konusu hilenin yapıldığı yazılımı güncelledikleri' gerekçesi ile tazminat ödemeyi kabul etmeyen şirket, bir yandan devletlerin açtığı davalar ile uğraşırken bir yandan yeni araç talebinde bulunarak dava açan müşterileri ile boğuşuyor.

ABD ve Avrupa'da durum bu kadar ciddileşince konu bir dönem ülkemizde de bir hayli tartışılmış hatta imza kampaanyları başlatılmıştı ancak mevzu gün geçtikçe önemini yitirmişti. Almanya'nın pekçok şehrinde, solunum yolu hastalıklarına yol açtığı bilinen atmosferdeki nitrojen oksit oranı AB limitlerinin üzerinde. Bu sebeple konu Alman kullanıcılar için son derece kritik ve VW uzunca süre daha bu davalar ile uğraşmak zorunda kalacak gibi görünüyor.