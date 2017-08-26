Uygulama, anlık yüz ifadenizi algılayarak uygun bir emoji üretiyor ve bu emojileri sohbetiniz esnasında kullanmanıza imkan sağlıyor. Üstelik bu emojileri hareketli hale getirebiliyor, ve hatta diğer sosyal ağlar üzerinde de kullanabiliyorsunuz.

Sosyal ağlar kervanına yeni bir tanesi katıldı. Oldukça şık ve kullanışlı özellikler bulunan bu yeni ağın adı ‘Polygram’. Mevcut tekeli aşarak, sivrilebilmenin oldukça zor olduğu sosyal medya ortamına girebilmesini sağlayan ise yüz ifadelerini algılayabilme özelliği. Böylece kullanıcılar mesajlara yüz ifadelerine atanan emojilerle cevap verebiliyorlar. Bunun yanında beğenme ya da belirli sayıdaki diğer tepkilere ek olarak okuyucular aynı zamanda yüz ifadelerine dayalı tepkiler de verebiliyorlar.

Polygram’ın sinir ağları, okuyucuların yüz hareketlerini tespit ederek bu ifadelere en uygun emojileri oluşturmasını sağlıyor. Bu emojilerin yanında uygulama, okuyucuların coğrafi konumları ve yaş,cinsiyet gibi bilgilerin de dökümünü sunuyor. Hatta kullanıcılar emojilerini hareketli hale çevirebiliyor ve bunları diğer sosyal medya ortamlarına da gönderebiliyorlar.

Bu uygulama ile sadece resimlerinize bazı şeyler eklemek ya da sesinizi değiştirmekten öte, daha çekici şeyler de yapabiliyorsunuz. Polygram bunların plastik cerrahlar tarafından yapıldığını söylüyor. Özel olarak saklamak istediğiniz görüntüler için de uygulama ‘açmak için sürükle’ özelliğini getiriyor. Bu özellik okuyucuların altında ne olduğunu görmek için sürüklemeleri gereken sis benzeri bir kaplama getiriyor görüntülerin üzerine. Fakat bu bulanıklık hızlıca yeniden oluştuğu için görüntülemek isteyenler resmin bütününü asla göremiyorlar. Böylece istenmeyen ekran görüntüsü alma girişimleri devre dışı bırakılmış oluyor.

Yeni sosyal ağlar kervana katılmak için yeni özellikler bulmakta zorluk çekerlerken, Polygram’ın özellikleri ise oldukça güzel ve diğerlerinden kendini farklı kılıyor. Eğer bir deneme yapmak isterseniz, uygulamanın bugün kullanıma geçen iOS versiyonunu buradan indirebilirsiniz.