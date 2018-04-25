Dokunmatik Yüzey Olarak Kullanılabilen Duvar Geliştirildi!

Duvarların odaları oluşturmaktan fazlasını yapabileceğini düşünen araştırmacılar, dokunmayı algılayabilen ve bulunduğu ortamdaki tüm elektromanyetik dalgaları tespit eden bir duvar geliştirdiler.

Günümüzde teknolojinin odağı; telefonlardan, bilgisayarlardan, otomobillerden çıkıp günlük hayatta en çok kullandığımız nesnelere çeşitli yetenekler kazandıracak boyutta değişmiş durumda. Bununla birlikte günlük hayatta en çok karşılaştığımız şey olan duvarlar, hala son derece basit ve sıradan.

Fakat Carnegie Mellon Üniversitesi İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Enstitüsü’nden (HCII) Doçent Chris Harrison, HCII’da doktora öğrencisi olan Yang Zhang ile birlikte günümüzün ‘aptal’ duvarlarını akıllı hale getirebilecek bir teknoloji geliştirdiler. Wall++ olarak adlandırılan teknoloji, hem dokunmayı hem de elektromanyetizmayı tespit edebiliyor.

Bir boyama bandı kullanan araştırmacılar, en etkili elektrot desenini yaratmak için çapraz şeritler çekip bir elmas ızgarası oluşturabileceklerini fark ettiler. Şeritlerin üzerinden iki kat iletken boya uygulayan araştırmacılar, ardından bantları çıkararak elektrotları bağladılar. Son olarak ise dayanıklılığı arttırmak ve elektrotları gizlemek için bir kat lateks boya kullandılar.

İki farklı modda kullanılabilen Wall++, kapasitif modda tıpkı bir laptop dokunmatik yüzeyi gibi duvara yapılan tüm dokunuşları algılayabilir. Elektromanyetik modda ise odadaki tüm elektronik cihazların yaymış olduğu elektromanyetik dalgaları tespit edebilen ‘akıllı’ duvar, cihazların yerlerini belirleyebilir. Tabii ki üzerinde elektromanyetik bir cihaz bulunan insanların yeri de duvar tarafından tespit edilecektir.

Duvarların yapılardaki en geniş yüzeye sahip alanlar olduğunu bildiklerini belirten Yang Zhang, bu nedenle maliyeti mümkün olduğunca düşük tutmaya çalıştıklarını söyledi. Çalışmalarının henüz devam ettiğini de hatırlatan Zhang, henüz Wall++’ın enerji verimliliği konusunda optimize edilmediğini söyledi.