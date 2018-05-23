2000 Yıllık Barbarca Katledilen İnsan Kemikleri Bulundu!

Danimarkalı arkeologlar, binlerce insan kemiğinin olduğu bir savaş alanı keşfedip kazılara başladılar. Bu kemikler, zamanında acımasızca katledilen insanlara ait. 2000 yıl önce Kuzey Avrupa’ya giden barbar Germen kabilelerinin savaştığı insanlara ait oldukları söyleniyor.

Tarih, farklı bulgular sayesinde değişebilen bir olgudur. Geçmişimize ilişkin yeni bilgiler elde etmek bazen ezberleri bozabilir, bilinen yaygın gerçekleri değiştirebilir ya da kabul edilmeyenleri kanıtlayabilir. Bundan 2000 yıl önce, Kuzey Avrupa’da yaşayan insanlara göre oldukça geri kalmış bir toplum olan Germenler, bugünün Avrupasında bir dinamo görevi görüyorlar. Nitekim Danimarka’da bulunan yeni kalıntılar, Germenlerin Avrupa’ya hiç de masum girmediklerini gösteriyor.

Söz konusu kalıntılar, Demir Çağı’na ilişkin çok az bilinen savaş ritüellerini daha net bir şekilde ortaya koyuyor. Hatta savaş sırasında yere düşen askerlerin, düşmanları tarafından neye maruz bırakıldıkları da ortaya çıkıyor.

Ezilmiş kafatasları, keskin cisimlerle yapılmış sayısız derin kesik izleri, karın ve bağırsakların çıkartılması, kemiklerin insanlar canlıyken yerlerinden çıkartılması gibi:

Şimdiye kadar araştırmacılar 82 farklı insanın kemiklerini bir araya getirebildiler, ancak bölgedeki diğer kemiklerden hareketle tam 380 insanın burada canice öldürüldüğü söyleniyor.

Sadece 1 gün sürdüğü belirtilen bu alandaki savaş, Roma İmparatorluğu’nun topraklarını genişlettiği dönemde gerçekleşti. O dönemde pek çok Romalı, barbar Alman kabilelerinin hikayelerini anlatırdı:

Demir Çağı’nde Avrupa’da gerçekleşen savaşların büyük bir kısmı Almanlar ve Romalılar arasındaydı. Danimarka’da bulunan yeni alandaki savaşın çıkış noktası, Germenlerin neden insanları bu şekilde canice katlettikleri ise henüz aydınlatılamadı.

Kazı alanında kemikler dışında çeşitli mızrak uçları, kalkanlar ve baltalar gibi silahlar bulunuyor:

Çalışmaların sonucuna Roma İmparatorluğu ve Germen kabileleri arasındaki mücadele de aydınlatılmış olacak: