Yüzyıllardır Kullanılmaya Devam Edilen 7 Tıbbi Uygulama

Tıp biliminde her geçen gün yepyeni gelişmeler görmeye devam ediyoruz. Fakat bu demek değil ki, aynı kalan veya sadece küçük değişimler yaşayan tıbbi uygulamalar yok.

Yüzyıllardır tıpçılar tarafından kullanılmaya devam eden pek çok tıbbi uygulama var insanlık tarihinde. Bazıları teknolojik gelişmeler nedeniyle daha kusursuz hale getirilmiş olsa da, kullanımları aynı mantık ve temellere dayanıyor. İşte o tıbbi uygulamalardan bazıları:

Otopsi

Rönesans döneminin en ünlü tıbbi uygulamalarından biri olan otopsi uygulaması, tıbbi ve adli bilimler açısından tam bir devrim niteliğindedi. Mısır, Yunan, Çin ve Hint medeniyetleri tarafından çoktandır bilinen ve anatomi çalışmaları için kullanılan otopsiyi Avrupa'ya tanıtan ise Yunanlardı. Rönesans döneminde iyice değerli hale gelen ve Leonardo Da Vinci'nin de üzerinde çalıştığı otopsi, 18. yüzyılla beraber iyiden iyiye bilimsel olarak kabul edilmeye başladı.

Sezaryen

Gün geçtikçe normal doğuma kıyasla daha popüler olan sezaryen yöntemi, insanlık tarihinin en eski tıbbi uygulamalarından biri olma özelliğine sahip. Fakat günümüze kıyasla o zamanlar, sezaryen çok daha az kullanılıyordu; çoğu kadın, son çare olarak sezaryene yönlendiriliyordu. Çünkü o zamanlar, sezaryen yönteminin başarı şansı oldukça düşüktü; dolayısıyla normal doğumun imkansız olduğu durumlar haricinde kullanılmıyordu.

Kurtçuk Terapisi

Kulağa hiç ama hiç hoş gelmese de, kurtçuklar, tıbbi uygulamalar için kullanılıyor. Ölü hücreleri sindiren ve yaraların temizlenmesini sağlayan kurtçuklar, özellikle de o zamanlar antibiyotik gibi modern tıbbın harikaları var olmadığından, iyi bir çare olarak öne çıkıyorlardı. Günümüzde hala kullanıldıklarına dair pek çok veri de mevcut.

Dağlama

Geçmişte bir yaranın enfeksiyon kapması, ölümcül bir hastalığa yakalanmakla aynıydı. Çözümü ise o organı kesmek veya dağlamaktı. Bu durum kan kaybını önlüyordu. Her ne kadar günümüzde yaraları ateşle dağlamasak da, aynı mantıkla yaralara farklı şok uygulamaları uyguluyoruz.

Trakeostomi

Trakeostomi işlemi oldukça nadir uygulanan ve acil durumlarda, nefes yolları aniden tıkandığında kullanılan bir uygulama. Boğazdan bir delik açılarak hastanın solunumunun devam etmesinin sağlandığı işlem, hasta kendi kendine nefes almaya başladığı zaman anında sonlandırılıyor.

Fekal Transplantasyon

Halk arasında "kaka transferi" olarak da bilinen ve sağlıklı bir donörden alınan dışkının filtrelendikten sonra, alıcı kişinin bağırsaklarına yerleştirilmesi işlemini ifade eden fekal transplantasyon, geçmişten bu yana pek çok farklı amaç için kullanılmış. 16. yüzyılda yüksek ateş, kronik ishal ve kabızlık için; 17. yüzyılda hayvanlar için, 2. Dünya Savaşı'nda ise Afrika'da Alman askerleri tarafından kullanılmış, 1958’de ise modern tıpta ilk kez uygulanmıştır. Sağlıklı kişinin bağırsaklarındaki faydalı mikroorganizmaların, hasta kişinin bağırsaklarına aktarılarak hastalığı geçirmesi amacıyla yapılmaktadır.

Katarakt Ameliyatı

Yüzyıllar önce kullanımına Hint ve Arap hekimler tarafından başlanan katarakt ameliyatı, ilk başlarda oldukça tehlikeli bir operasyondu. Göz bebeğinin arkasında yer alan ve görmeyi sağlayan doğal göz merceğinin saydamlığını kaybederek matlaşması ve bunun neticesinde buğulu bir camın arkasından bakıyormuş gibi hissettiren katarakt, günümüzde çok rahat ameliyatlarla ortadan kaldırılıyor.