Seslerini Ezbere Bildiğimiz 21 Seslendirme Sanatçısı!

Brad Pitt'ten Bugs Bunny'e kadar pek çok farklı karakteri seslendirip Türkçe olarak dinlememizi sağlayan kişilerin kim olduklarını merak ettiniz mi hiç?

Seslendirme son derece önemli bir iştir. Öyle ki bazen bir karakteri adından değil de sesinden tanıyabiliriz. Peki çocukluğumuzun en eğlenceli parçalarından Bugs Bunny’i ya da fantastik karakterlerin en unutulmazlarından Gandalf’ı kimlerin seslendirdiğini hiç merak ettiniz mi? İşte birbirinden değerli 21 seslendirme sanatçısı. Bazılarının yüzleri tanıdık gelebilir; fakat bahse girerim seslendirme sırasında sesin onlara ait olduğunu fark edememişsinizdir. 1- Pokemon’dan Ash Kechum - Ahmet Taşar 2- Pokemon'dan Misty - Birtanem Candaner (Ayrıca Rosalinda’yı da kendisi seslendirmişti) 3- Yüzüklerin Efendisi'nden Gandalf - İstemi Betil 4- Yüzüklerin Efendisi'nden Bilbo Baggins - Erol Günaydın 5- Scooby Doo'dan Shaggy - İlham Erdoğan 6- Sylvester - Yekta Kopan 7- Tweety - Berrak Kuş 8- Donald Duck - Naci Taşdöğen 9- Sylvester Stallone - Sezai Aydın 10- Milla Jovovich - Elif Acehan 11- Bugs Bunny - Serkan Altunorak 12- Ayı Yogi - Kadir Özübek 13- Gollum - Bahtiyar Engin 14- Şirin Baba - Engin Alkan 15- Transformers'tan Shia Labeouf - Arda Aydın 16- Şirine - Ruhsar Gültekin 17- Sherlock Holmes - Aydoğan Temel 18- Pokemon'dan Jessie - Figen Harman 19- Mel Gibson ve Bruce Willis - Alev Sezer 20- Tom Cruise, Brad Pitt ve Dahası - Sungun Babacan 21- ‘İyi bir çocuk olursanız belki Şirinler'i bile görebilirsiniz.’ - Nur Subaşı

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