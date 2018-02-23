Seslerini Ezbere Bildiğimiz 21 Seslendirme Sanatçısı!

Seslendirme son derece önemli bir iştir. Öyle ki bazen bir karakteri adından değil de sesinden tanıyabiliriz. Peki çocukluğumuzun en eğlenceli parçalarından Bugs Bunny’i ya da fantastik karakterlerin en unutulmazlarından Gandalf’ı kimlerin seslendirdiğini hiç merak ettiniz mi? İşte birbirinden değerli 21 seslendirme sanatçısı. Bazılarının yüzleri tanıdık gelebilir; fakat bahse girerim seslendirme sırasında sesin onlara ait olduğunu fark edememişsinizdir.
1- Pokemon’dan Ash Kechum - Ahmet Taşar
2- Pokemon'dan Misty - Birtanem Candaner (Ayrıca Rosalinda’yı da kendisi seslendirmişti)
3- Yüzüklerin Efendisi'nden Gandalf - İstemi Betil
4- Yüzüklerin Efendisi'nden Bilbo Baggins - Erol Günaydın
5- Scooby Doo'dan Shaggy - İlham Erdoğan
6- Sylvester - Yekta Kopan
7- Tweety - Berrak Kuş
8- Donald Duck - Naci Taşdöğen
9- Sylvester Stallone - Sezai Aydın
10- Milla Jovovich - Elif Acehan
11- Bugs Bunny - Serkan Altunorak
12- Ayı Yogi - Kadir Özübek
13- Gollum - Bahtiyar Engin
14- Şirin Baba - Engin Alkan
15- Transformers'tan Shia Labeouf - Arda Aydın
16- Şirine - Ruhsar Gültekin
17- Sherlock Holmes - Aydoğan Temel
18- Pokemon'dan Jessie - Figen Harman
19- Mel Gibson ve Bruce Willis - Alev Sezer
20- Tom Cruise, Brad Pitt ve Dahası - Sungun Babacan
21- ‘İyi bir çocuk olursanız belki Şirinler'i bile görebilirsiniz.’ - Nur Subaşı