Yapılan protestolarda yüzü maskeli kişileri analiz etmek için kullanılacak sistemin araştırmaları başarılı sonuçlandı.

Araştırmalar, yüz tanımanın şapkalı veya eşarplı protestocuları da tanımlayabileceğini gösteriyor. Cambridge Üniversitesi, Hindistan Ulusal Teknoloji Enstitüsü ve Hindistan Bilim Enstitüsü'nden akademisyenler maskeli yüzleri kabul edilebilir düzeyde güvenilirlikle tanımlamaya çalışmak için gizlenmiş insanların resimlerinden oluşan bir veri kümesini kullandı. Sosyolog Zeynep Tüfekci, konu ile ilgili Twitter üzerinden bir takım açıklamalarda bulundu.

Çalışmada, araştırmacılar yüzün özellikle göz etrafları, burun ucu ve ağzın köşelerini tespit etmek için bir öğrenme tekniği sundular. Sistem, bir şapka veya fularla örtülü bir yüz bulunan beş fotoğrafta yüzlerin % 56'sını tespit edilebildi. Şapka, eşarp ve gözlük kombinasyonu ile tahmin edebilme yüzdesi sadece %43'e düştü. Yüzün sadece bir kısmı örtülürse yüz yapısının yok olmadığını belirten araştırmacılar, V for Vendatta filmi ile ünlü olan Guy Fawkes maskesinin tüm yüzü kaplayacak şekilde tasarlanmasından dolayı yüz anahtar noktalarının tahmin edilmesinin zorlaşacağını belirtti.

Araştırmacılar şu an yüzün tamamını kaplayan maskelerin üzerinden yüz hatlarını tanımlayan bi algoritma üzerinde çalıştığını belirtti. Ayrıca Guy Fawkes gibi insan yüzünü andıran maskeler yüzün yapısını kapladığından dolayı sistemin maske ile gerçek yüzü ayırt etmesi bir hayli zor olacak gibi gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yeni yazılım toplumsal hareketleri etkiler mi?