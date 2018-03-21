Yüzüklerin Efendisi Dizisi, Dünyanın En Pahalı Dizisi Olacak!

Yüzüklerin Efendisi, Amazon'un dev yatırımıyla dizi oluyor. Şirketin ne kadar bütçeyle kaç sezon çekim yapacağı netleşti. Yüzüklerin Efendisi filmlerinin toplamı için bile bu kadar para harcanmamıştı.

İnternet üzerinden ücretli yayın yapan Netflix ve Amazon gibi dev şirketler, abone kazanmak için canla başla mücadele ediyorlar. Bu nedenle Amazon’ıun efsanevi edebiyat ve sinema eseri Yüzüklerin Efendisi konusunda yatırım yapmasına şaşmamak gerekiyor.

Hikayenin televizyon hakları için çoğu çalışanının bir arada görmediği (ve göremeyeceği) kadar çok parayı bir anda çarçur eden Amazon, bir o kadar da yeni dizinin pazarlamasına yatırım yapacak.

Reuters’in haberindeki detaylara göre Amazon’un Yüzüklerin Efendisi dizisi, çok sezonlu olacak ve orijinal hikayeye dayanacak. Şirket, film ve televizyon haklarını satın almak için 250 milyon dolar para harcadı ve 500 milyon doları da sadece 2 sezon ve pazarlama kampanyaları için bekletiyor.

Böyle bir projenin sadece iki sezondan oluşan kısmına yarım milyar dolar harcamak fikri oldukça şaşırtıcı. Bundan on sene önce, sinema dünyasının en pahalı filmleri 350 milyon dolara çekiliyordu. Ayrıca Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin sinemadaki harcamaları da pazarlama giderleri hariç 281 milyon dolardı. Amazon bu maliyeti iki katına çıkartacak ve dünyanın en pahalı dizisini çekmiş olacak.

Bilindiği üzere günümüzdeki en pahalı televizyon dizisi Game of Thrones. 6. sezonuna 100 milyon dolar para harcayan dizi, bu unvanı elde etmişti. Genel maliyete bakıldığında GoT, Yüzüklerin Efendisi’nden daha çok para harcayan bir yapım, ancak daha çok sezon ve bölüm izledik. Yüzüklerin Efendisi’nde ise 500 milyon dolara sadece 2 sezon izleyeceğiz.

Yakında ülkemizde de faaliyet göstermeye başlayacak Amazon, bu diziyi Amazon Prime üyelerine özel olarak yayınlayacak.

Yeri gelmişken soralım: Sizce Yüzüklerin Efendisi, küçük ekranlarda Game of Thrones’a kafa tutabilir mi?