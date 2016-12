Yüzüklerin Efendisi Efsanesi 15 Yaşında!

Sinemanın en unutulmaz serisi, 15 sene önce bugün başladı.

Sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran ve tartışmasız gelmiş geçmiş en iyi film serilerinden olan Lord of the Rings efsanesi bugün tam 15 yaşında.

Tolkien'in muazzam serisini beyaz perdeye taşıyan ilk film olan Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (Yüzük Kardeşliği), tam 15 sene önce bugün, 19 Aralık 2001'de vizyona girmişti. En İyi Sinematografi, En İyi Makyaj, En İyi Müzik ve En İyi Görsel Efekt kategorilerinde akademi ödüllerini silip süpüren filmin ilk fragmanı ise 12 Ocak 2001'de yayınlandı.

Şimdi LOTR efsanesinin 15. yılı şerefine sizi o muazzam, tüyleri diken diken eden fragman ile başbaşa bırakalım: