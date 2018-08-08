Kanada'da ormanın kenarında bir geyiği gözlemlemek isteyen bir vatandaş, Yüzüklerin Efendisi'nin efsane karakteri Gollum'a benzer bir canlıyı kaydetmeyi başardı.

Kanada'nın Quebec bölgesindeki bir vadide aracıyla seyreden Audree Frechett, yol kenarındaki bir geyiği fark etti. Daha sonrasında aracını durduran ve geyiği görüntülemek için akıllı telefonuyla video kaydına başlayan Frechett, bir süre sonra geyiğe yaklaşan garip bir varlık fark etti.

Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi serisindeki Gollum gibi hareket eden ve geyiğe bir yaklaşıp bir uzaklaşan varlığı kaydetmeyi başardı. Sadece gölgesi ve silüeti görülebilen ve ne olduğu seçilmekte zorlanan bu varlığın videosunu paylaşalım sizlerle.

Gördüğünüz üzere görüntüden canlının hareketleri dışında çok bir şey algılanamıyor. Akıllı telefon çağında yaşadığımızı ve neredeyse profesyonel kameralar kadar kaliteli videolar çekebildiğimizi düşünürsek, videonun niye bu kadar 'patates' görüntülü olduğunun yorumun da size bırakıyoruz.