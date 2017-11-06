Yüzüklerin Efendisi'nin Dizisi, Beklenenden Çok Daha Pahalı

Netflix ve Amazon'un haklarını ele almak için yarıştığı Yüzükerin Efendisi'nde beklenenden çok daha yüksek rakamlar ortaya çıktı.

Son günlerde Yüzüklerin Efendisi’nin olası TV dizisi hakkında konuşmalar internet dünyasını kasıp kavuruyor. Ortaya çıkan son belgelere göre hakları Warner Bros.TV ve JRR Tolkien’de olan Yüzüklerin Efendisi evreni, bu evren için yarışan Netflix, HBO ve Amazon’u bir hayli zorlayacak gibi duruyor. Zira, hikayenin telif haklarının 200-250 milyon dolara mal olabileceği düşünülüyor. Üstelik bu para dışında diziyi üretmenin de sezon başına 150 milyon dolara mal olabileceği belirtildi.

Patent durumu olmasa bu firmaların çoktan bu taşın altına girdiğini görürdük, ancak şu anda hiç bir firmanın tek bir diziye tek sezon için 400 milyon doları gözden çıkaracağını düşünmüyorum.

İnternette dolaşan haberlerde Silmarillion kitabının dizi film olarak aktarılacağı konuşuluyordu. Bol detaylı bir hikayeye sahip olan kitabın dizi film olması, yıllardan beri biz hayranların gündemindeydi. Firmalar için zorlayıcı bir yatırım olacak olsa da, eğer bu kadar yüksek rakamlar vermeyi kabul ederlerse, dizinin de üstüne çok fazla düşüleceği anlamına gelir. Bu da biz kullanıcılar için yeni bir efsanenin oluşmasını sağlayabilir.

2000’li yıllarda ortaya çıkan Peter Jackson’ın Yüzüklerin Efendisi üçlemesi, toplamda 2.9 milyar dolarlık bir gişe başarısı göstermişti. Bu yıllarda 3 filmle bu rakama ulaşmak mümkün olsa da, o dönemde gerçekten çok yüksek bir rakamdı. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü, tek başına 1 milyar dolardan fazla gelir elde etti ve En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil olmak üzere 11 dalda oscar kazanarak adını tarihe altın harflerle kazıdı.

Bu olayın ardından yine sağlam gişeler elde eden Hobbit üçlemesi çıktı, ancak bu filmlerin ardından yeni bir film projesi duyurulmadı. Orta Dünya ile büyümüş nesillerden birisi olarak, bu evrende geçecek yapımlar görmek beni çok mutlu edecektir. Konuyla ilgili yeni bilgiler çıktıkça sizleri haberdar edeceğiz.