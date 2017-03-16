Yüzüklerin Efendisi'nin Gandalf'ı Türkiye'ye Geliyor

Yüzüklerin Efendisi filmindeki Gandalf rolüyle tanıdığımız İngiliz oyuncu Ian McKellen, İstanbul Film Festivali'nin onur konuğu olacak.

Yüzüklerin Efendisi, Hobit ve X-Men filmlerinde aldığı rollerle hepimizin yakından tanıdığı ünlü İngiliz oyuncu Sir Ian McKellen'ın İstanbul Film Festivali'nin onur konuğu olarak Türkiye'ye geleceği İstanbul Film Festivali'nin Twitter hesabı üzerinden duyuruldu.

Özellikle canlandırdığı 'Gandalf' karakteriyle kendinden söz ettiren ünlü oyuncu 5 - 16 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek İstanbul Film Festivali kapsamında 4 Nisan'da düzenlenecek açılış törenine katılacak ve kendisine Onur Ödülü takdim edilecek.

Oscar ödülleri başta olmak üzere dünya çapındaki birçok prestijli ödülün sahibi olan 77 yaşındaki Sir Ian McKellen, belki de kendisi için güzel bir hatıra olacak Onur Ödülü'nü de İstanbul'dan alarak diğer ödüllerinin yanına götürecek.