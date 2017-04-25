"Ben Yüzüklerin Efendisi'ni okudum." diyen herkese güvenmemenizi öneriyoruz. Zira yapılan araştırmalara göre takipçilerin "okudum yalanı" arasında Yüzüklerin Efendisi 1. sırada bulunuyor.

Günümüzde kitap okuma sayısının bir hayli az olduğunu söyleyebilirim. Ülkemizde kadınların daha yoğun olduğu kitap okuma sayısı, fantastik edebiyatında erkeklerin önderliğinde ilerliyor.

Fantastik edebiyatın en ünlü temsilcilerinden olan Lord of the Rings serisi, filmlerin de varlığı sayesinde en çok okunan kitaplar arasında yer alıyor. J.R.R Tolkien abimizin yazdığı LOTR kitabı, yakın tarihte yapılan araştırmalara göre en fazla “okudum iddiası” bulunan kitap oldu. Kitaplar, 2000’li yıllarda Peter Jackson yönetmenliğinde uzun metrajlı 3 filme dönüştürülmüş ve dünyanın en başarılı kitap uyarlamalarından birisini bizlere sunmuştu. Bu filmleri izleyen 18-24 yaşlarındaki birçok takipçi, kitap okumadan yalnızca filmi izlemeyi tercih etti. Üstelik kitabı okumamalarına rağmen, arkadaş ortamlarında kitap okuduğunu iddia edenlerin sayısı da bir hayli fazla.

Yapılan araştırmalara göre, LOTR okuduğunu iddia eden insanların %25’i okuduklarını söylerken yalan söylediklerini itiraf etti.

Günümüzde film sektörünün yeni gözbebeği olan kitapları konu alan filmler kitabı ön plana çıkarıyor olsalar da, takipçilerde kitaba karşı ilgisizlik yaratabiliyor.

Son zamanlarda kitaptan uyarlama olan film ve dizilerden bazılarını hatırlayacak olursak Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi, Grinin Elli Tonu, Game of Thrones, Açlık Oyunları, Uyumsuz, Alacakaranlık gibi çıkarken çok büyük kitlelere ulaşmayı başarmış yapımlar bulunuyor.

Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Siz de arkadaş ortamında okumadığınız bir kitabı okumuş gibi gösterdiniz mi?