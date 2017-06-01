Tolkien'in ölümsüz eserlerinden biri olan Silmarillion'da yer alan Beren ile Lúthien'in hikayesi, kitap olarak, 100 sene sonra yayımlandı.

Yüzüklerin Efendisi denilince akla direk olarak J.R.R. Tolkien gelir. Tolkien, hayatı boyunca, Yüzüklerin Efendisi'nin de dahil olduğu birçok öykü yazdı. Yıllar geçtikçe, Tolkien'in fantastik öyküleri ve muazzam dünyası daha da popüler oldu. Bugün, yazdıktan 100 sene sonra, Tolkien'in eserlerinden bir diğeri Beren ve Lúthien yayımlandı.

Beren ve Lúthien, ölümlü bir adam ile ölümsüz bir elfin aşkını anlatan bir hikaye. Elf Luthien'in babası, kızını Beren'e layık görmeyip ancak en kötü olan Melkor'dan bir Silmaril çalması halinde razı geleceğini açıklar. Beren ve Lúthien'in hikayesi bunun üzerine kurulu.

Hikaye, Tolkien'in Orta Dünya ile ilgili kısa öyküler ve masallar antolojisi olan Silmarillion'da yeniden yazıldı ve anlatıldı. Ölümlü adam ve ölümsüz elf kadının arasındaki sevgi teması, Aragorn ve Arwen arasındaki romantizmle Yüzüklerin Efendisi'nde de görülüyor.

Beren ve Lúthien'in kitap versiyonu geçen yıl açıklandı ve Tolkien'in oğlu Christopher tarafından bir araya getirildi. Christopher, hikayeyle ilgili tüm notları toplayarak hikayenin son halini almasını sağladı.

Tolkien, Beren ve Lúthien'i 1. Dünya Savaşı sırasında İngiliz Ordusu'nda görev yaparken yazdı. Sonrasında evlendiği eşi Edith, bu hikayeleri ve özellikle Beren ve Lúthien'i yazmasında büyük bir rol oynadı. J.R.R Tolkien'in ve eşi Edith'in Oxford'taki mezar taşlarında "Beren ve Lúthien" yazılıdır.

Ayrıca J.R.R Tolkien'in birkaç kitabını daha oğlu düzenleyip basılmasını sağladı. Beren ve Lúthien'in ilk halini içeren Silmarillion da buna dahil. Vefatından önce tüm eserlerini toplayabilseydi, kim bilir nasıl şeyler karşımıza çıkacaktı? Çok daha geniş bilgiler ve içine çok daha fazla gömülebileceğimiz fantastik dünyası belki daha da farklı olacak ve akıllarda tek bir soru dahi bırakmayacak şekilde tamamlanacaktı. Yine de bu ölümsüz eserlerden birinin daha ayrıntılı işlenmesi, okuyucuları eminiz ki sevindirecek.

Aragorn'un, Lúthien şarkısını söylediği ve Frodo'ya Lúthien'i anlattığı Yüzüklerin Efendisi bölümünü de aşağıdan izleyebilirsiniz.