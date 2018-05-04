Yüzüklerin Efendisi Az Kalsın 2 Saatlik Tek Film Olacakmış!

Ian Nathan'ın yeni kitabında yazdığına göre Miramax film şirketinin sahibi Harvey Weinstein, az kalsın üç uzun filmden oluşan Yüzüklerin Efendisi serisinin 120 dakikalık tek bir film olarak vizyona girmesine neden olacakmış.

İngiliz film eleştirmeni Ian Nathan'ın yeni yayınlamış olduğu kitabında anlattığına göre New Line Cinema tarafından çekilen ve sinema tarihinin en efsane serilerinden biri olan Yüzüklerin Efendisi, az kalsın Harvey Weinstein'ın şirketi olan Miramax’ın elinde gerçek bir sinema faciasına dönüşecekmiş.

Nathan’ın anlattığına göre Harvey Weinstein, J.R.R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi kitaplarını beyaz perdeye aktarmak için projeyi elinde tutan Peter Jackson ile değil, Quentin Tarantino ile çalışmak istiyormuş. Üstelik Weinstein, seyircileri duygudan duyguya sürükleyen seriyi 2 saatlik tek bir filmde toplamak istiyormuş.

Bildiğiniz üzere Yüzüklerin Efendisi Yüzüklerin Kardeşliği 178, İki Kule 179, Kralın Dönüşü ise 263 dakikalık seyirciyi sinemanın büyüsüne doyuran filmlerdi. Weinstein’a kalsa Miğfer Dibi Savaşı, Eowyn'in Faramir'in yerine Boromir'in kız kardeşi olması, Balrog'un kaybolması ve Saruman sahneleri filmden atılacak, bu uzun seri 120 dakikalık tek bir film olacaktı.

Kitap için konuşan Weintein'ın projenin sorumluluğunu verdiği yapımcı Ken Kamins, ‘’Harvey, Jackson'a 'ya bunu yaparsın ya da kovulursun. Filmi çekmek için Quentin elimin altında hazır muamelesi çekiyordu.’’ derken, filmin yönetmeni Peter Jackson ise, "Kitabı okuyan herkesi derin hayal kırıklığına uğratması garantiydi." dedi.

Weintein'ın isteklerini geri çeviren yönetmen Peter Jackson, ‘’Bu rezillikle uğraşacağımıza kendi hayatımızı yaşar, kendi filmlerimizi yaparız. Harvey'ye söyleyin, filmi istediği gibi yapsın, kendisine bol şans dilerim.’’ diyerek Weintein’a rest çekmiş ve bir anlamda felaketle sonuçlanacak serinin geleceğini kurtarmış.

Tüm bu olanlardan sonra Ken Kamins, Jackson ile ortağı Fran Walsh'ın ellerindeki projeyi başkasına satması için Weinstein’ı ikna etmeyi başardı ve proje New Line Cinema tarafından satın alındı. Neyse ki New Line Cinema, proje üzerinde çok fazla oynama yapmadı ve sinema efsaneleri arasındaki yerini alan seri toplam 17 Oscar kazandı.