Yüzüklerin Efendisi'ni Muhteşem Yapan Olay Bulundu!

Yüzüklerin Efendisi: İki Kule filminde yer alan Helm's Deep savaşı aslında tüm seri ile aynı hızda ilerliyor. Seriyi bu kadar sevmemizin ardındaki sebep bulundu.

Dünya üzerinde her sene yüzlerce, hatta binlerce film çekiliyor. Genel olarak Amerika ve Hollywood sektörünü takip ediyor olsak da durum böyle. Bu kadar film kalabalığının içerisinde bir filmin iyi veya kötü olduğunu nasıl anlarız?

Bir filmin başarılı olması için birçok şeyi dengede tutması gerekiyor. Örneğin içerisine kaldırabileceğinden fazla aksiyon ve vahşet koyarsanız, o filmin karakterlerine gereken önemi veremeyebilirsiniz. Aslında filmlerin kökeninde diğer her şeyde olduğu gibi bir matematik denklemi yatıyor.

Nerdwriter isimli youtube kanalının sahibi Evan Puschak, bu açıklamalarımızı çok güzel bir örnekle belirtmiş. Yüzüklerin Efendisi: İki Kule’de yapılan Helm’s Deep savaşını örnek gösteren Puschak, filmin yönetmeni Peter Jackson’ın başarısını gözler önüne seriyor. Bu savaşı gerçekleştirirken inişleri ve çıkışları gösteren Youtuber, savaşa neden hayran olduğumuzu, ancak serinin son filmindeki savaşlar kadar da etkilemediğini çok güzel bir şekilde açıklıyor.

Filmde yer alan savaş yaklaşık 30 dakika sürüyor. 30 dakikalık bu savaşı 24 parçaya bölen Puschak, bu parçaları grafiğe döktüğünde filmin tamamına benzeyen bir yayın oluştuğunu belirtiyor.

Grafiğe göre savaş başlıyor ve kahramanlar gittikçe daha fazla zorlukla karşılaşıyor. Ancak bir süre sonra bu zorlukların üstesinden geliyorlar ve zafer kazanıyorlar. Peter Jackson burada paralel bir düzen kurmuş ve bütün filmler kendi içerisinde bu paralellikle gidiyor. Filmlerin içerisindeki savaşlar da bu paralellikle ilerliyor. Hatta bütün Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde de aynı durum geçerli. Bu yüzden de Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin arasında en çok sevilen film, Kralın Dönüşü oluyor (Doruk noktasına ulaşıyor çünkü).

İsterseniz Evan Puschak’ın hazırlamış olduğu videoyu izleyerek olay örgüsünün nasıl dizildiğini anlayabilirsiniz. Bu vesileyle Yüzüklerin Efendisi'ni neden üçleme olarak izlediğimizin de yanıtını aldığımızı düşünüyorum.