Stephen Hawking’in pek çok kişinin pes etmesini sağlayacak kadar zorlu hayatına görsellerle baktık.

Hayatının büyük bir kısmında motor nöron(ALS) hastalığı ile mücadele eden ünlü astrofizikçi Stephen Hawking, 76 yaşında hayata gözlerini yumarak hepimizi fazlasıyla üzdü. Buna rağmen Hawking’i daha farklı bir göz anmamız gerekiyor. Bu zamana kadar yaşamı doktorlar için bile sürpriz olan Hawking, ALS gibi aşırı zor bir hastalığa karşı 54 yıl boyunca karşı koymayı başardı. Bu karşı koymanın yanında bu süreçte çalışmalarına devam eden ve hayattan bir an bile kopmayan Hawking, geriye muhteşem çalışmalar bıraktı. Bugün sizlere fotoğraflarla birlikte bir dahinin hayatına göstereceğiz.

1942’de doğan Stephen Hawking, gençlik yıllarından beri bilime ilgiliydi. Oxford’da fizik eğitimi gören Hawking, daha sonrasında kozmolojideki yüksek lisans araştırmasını tamamlamak için Cambridge’e gitti.

Henüz 22 yaşında gençliğinin baharında motor nöron hastalığı (ALS) teşhisi konulan Hawking, ilk karısı Jane ile birlikte bu hastalığa göğüs germeye başladı. Doktorlar ömrünün çok uzun olmadığını söylemiş olsa da Hawking, doktorlara yanıldıklarını kanıtlayacaktı. Jane ile olan evliliği tam 26 yıl sürdü ve bu sürede 3 çocuk sahibi oldu.

Tekerlekli sandalye ile hareket edebilen ve konuşmak için bir ses sentezleyicisine ihtiyaç duyan Hawking; konuşamayan, yazamayan, yemek yiyemeyen, su içemeyen, kısaca normal bir insanın yaptığı hiçbir şeyi yapamayan birine göre pek çok kitap yazıp, insanlara bilimi sevdirmiştir. Hawking’in yazdığı “Zamanın Kısa Tarihi” kitabı 10 milyondan fazla satmış ve başarısını tüm dünyaya duyurmasına sebep olmuştur.

Hawking, 26 yıl yaşam sürdüğü Jane Hawking’den ayrıldıktan sonra, 1995 yılında hemşirelerinden biri olan Elaine Mason ile yeniden evlendi. Hawking, hayatının gelecek 11 yılında Mason ile evli kaldı.

2004 yılında Benedict Cumberbatch, ünlü fizikçiyi ekrana taşıyan ilk aktör oldu. BBC TV tarafından yapılan Hawking filmi, eleştirmenler tarafından çok beğenildi.

Hawking, 2007’de sıfır yer çekimini simule etmek için tasarlanmış bir uçakta, adeta çocuklar gibi eğlendi. Yıllarca üzerinde çalıştığı uzay ve uzay boşluğunu bu şekilde simule etmiş oldu.

Dünyaca ünlü fizikçi, bu süreçte dünyanın pek çok yerinde üniversitelere giderek dersler verdi.

Hawking, 2008 yılında Johannesburg’da aralarında Nelson Mandela’nın da bulunduğu pek çok ünlü insanla tanıştı.

Matematik ve fen alanında pek çok ödül kazanan Hawking, 2009’de ABD Başkanı Barrack Obama tarafından Başkanlık Madalyası ile ödüllendirildi.

Bunun dışında 2014’te bir yardım etkinliği sırasında Kraliçe Elizabeth ile görüştü.

Hayat hikayesi 2014’te bir filme konu oldu. Eddie Redmayne’in Hawking’i canlandırdığı The Theory of Everything (Her şeyin Teorisi) pek çok kişi tarafından sevildi. Redmayne’in muhteşem oyunculuğu, “En İyi Erkek Oyuncu” Oscar ödülünü almasını sağladı.

2017 yılında Hawking, hologram teknolojisi ile Cambridge’teki ofisinden Hong Kong’daki bir kitleye konuştu. Bu konuşmada, öldükten sonra mirasının uzun yıllar boyunca yaşayacağını söyledi.

Hawking, geçen sene Amazon ve Blue Origin’in CEO’su Jeff Bezos’tan uzaya çıkması için bir teklif almış ve bunu anında kabul etmişti. En büyük hayali olan uzaya çıkması ne yazık ki gerçek olamadan hayata gözlerini yumdu. Dünyaya vermiş olduğu sayısız katkı ve bunca zorluğa rağmen hala hayatın olduğunu insanlara göstermesi, onu dünyanın gördüğü en özel insanlardan biri yapıyor.