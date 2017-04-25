Kendinizi eski bir Yunan tanrısı ya da tanrıçası olarak hayal edin. En çok hangisine benzemek isterdiniz? monsosie.mcq.org isimli site, size bu sorunun cevabını oldukça sağlam geliştirilmiş bir yazılım sayesinde verecek.

Kanada’nın Quebec kentindeki müze olan Musée de la Civilisation, ziyaretçilerini web sitesine davet ederek fotoğraflarını yükleyip hangi eski Yunan ya da Roma kahramanına benzediklerini öğrenmelerini sağlıyor.

Şuradaki siteye giderek öncelikle yalnızca yüzünüzün göründüğü bir fotoğraf yüklüyorsunuz ve Betaface API adı verilen yüz tanıma teknolojisiyle yüzünüzü tanıtıyorsunuz. Bu yazılım, ağzınızın şekli ve burun köprüsü dahil olmak üzere toplam 123 yüz karşılaştırma noktasını tarar. Elde edilen veriler 2 bin yıllık heykellerden biriyle eşleştirilir ve yüzü size en uygun antik kahramanın kim olduğunu ortaya çıkartır.

Sitenin bu servisine herkesin katılabileceğini söyleyen fotoğrafçı François Brunelle, ‘Bu sayede bir kraliçe, tanrıça, imparator ya da bir asker -her kim olursa olsun-, kendinize benzeyen birini mutlaka bulacaksınız’ diyor.

Bu zamana kadar 25 binden fazla kişi görüntülerini web sitesine yüklemiş ve şimdiye kadar yalnızca 5 ya da 6 ‘kusursuz eşleşme’ bulunmuş. Belki de bu sayıyı sizin fotoğraflarınızdan bir tanesi arttıracak, kim bilir? :)