Yüzünüzün 40 Yıl Sonra Nasıl Görüneceğini Gösteren Sistem

Yapay zeka aldı başını gidiyor. Şimdi de Fransa'nın Orange Labs olarak bilinen araştırma laboratuvarlarında insan yüzünün yıllar sonra nasıl görüneceğini gösterebilen bir bilgisayar sistemi yapıldı.

Bundan 20 yıl sonra nasıl görüneceğinizi merak ediyor musunuz? Ya 30 veya 40 yıl sonra? Bunun için çeşitli yöntemler var. Bazıları her yüz yapısı için uygun süreçleri gerçekleştiremiyor, diğerleri ise çok pahalı ve uzun zaman gerektiren çabalar. Fransa’nın Orange Labs isimli labaratuvarında araştırmacı Grigory Antipov bu sorunu aşmak için yeni bir yöntem geliştirdi. Makine öğrenmesi yöntemini kullanarak yüzleri parça parça yaşlandırdı. “Age Contitional Generative Adversarial Network” isimi verilen süreç “Derin Makine Öğrenmesi” isimli teknoloji temelli yapılmış.

Makineler 5000 adet yüzü 0-18, 19-29, 30-39, 40-49, 50-59 ve 60+ olarak sınıflandırdılar. Fotoğraflar IMDb ve Wikipedia sitelerinden seçildi. Makine, her grup resmi kolaylıkla öğrenebildi. Tüm bu öğrenme işleminden sonra makine, sentetik olarak oluşturulan yüzleri inceledi ve orijinal kimliklerini kontrol etti. Araştırmacılar, makinenin yaşlanmış yüzleri %80 oranında doğru bildiğini söylediler. Bu sistem, bir tarihte kaybolup yıllarca haber alınamayan kişileri bulmak için kullanılacak. Sistem sayesinde yaşlandırılacak fotoğraflarla, kayıp kişinin tanınması kolaylaşacak. Sistemin yakın zamanda hayatımıza gireceği tahmin ediliyor.