Arama motorları artık milyonlarca veriden mantıklı sonuçlar çıkarabilmeyi daha iyi başarıyorlar. Yüz araması da bunlardan biri. Biz de yüzünüzü aratarak ilginç bilgilere ulaşabileceğiniz 5 yolu sizin için listeledik.

İnternet ve görsel tanımlama teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte yüz tanımlamak, artık internete bağlı bir cihazın kolaylıkla yapabileceği bir şey haline geldi. Peki sizin ve arkadaşlarınızın yüzü internet dünyası için ne ifade ediyor? Eğer bu sorunun cevabını merak ediyorsanız, buyrun listemize geçelim.

Google Görsel Arama ile Yüz Aratma

"Google Görseller" görsel aratma işlemi için genellikle çok faydalı araç. Ancak görsel aratma üzerinden bir görsel yükleyerek benzer görselleri de arayabildiğimizi biliyor muydunuz? Tek yapmanız gereken "Google.com"da sağ üst köşeden "Görseller"i seçerek arama kutucuğu içerisindeki "fotoğraf makinesi ikonu"na tıklamak. Buradan bir görselin "URL"sini kopyala yapıştır yaparak veya "Görsel Yükleyin" seçeneğinden bilgisayarınızdaki bir görseli yükleyerek arama yapabilirsiniz. Ancak yüz taraması için daha iyi de bir yöntemimiz var. Kopyala-yapıştır yaptığınız görsel linkinin sonuna "&imgtype=face" yazısını yapıştırırsanız (tırnak işaretleri olmadan) Google sadece yüklediğiniz görsele benzer olan görselleri sonuç olarak çıkarır.

PicTriev

"PicTriev" yüklediğiniz her hangi bir yüz görselinin benzerlerini aramaya yarayan bir internet sitesi. Ancak maalesef benzer olarak sadece ünlüleri bulabiliyor. İsterseniz yüklediğiniz iki yüz görsellerinin birbirine olan benzerliğini ölçmeye yarayan bir yan özelliği de mevcut. Yüz arama yapabileceğiniz PicTriev'e buradan, aynı site içerisindeki yüz karşılaştırma özelliğine ise buradan ulaşabilisiniz.

FindFace - "VK.com"da yüz araması yapın

"VK.com" Rusya'nın en büyük sosyal ağlarından biri. Bizim ülkemizde de çoğu zaman ilginç amaçlarla(!) girilen VK.com üzerinden, yüz araması yapmanızı sağlayan "FindFace" isimli bir özellik bulunuyor. Özelliği kullanmanız için yapmanız gereken tek şey, VK.com hesabınız üzerinden giriş yapıp, gerekli uygulama izinlerine izin verip, 5 mb'dan daha düşük yüz görsellerini yükleyip aratmak. Yüz benzerini bulmak konusunda epeyce başarılı olan arayüze ulaşmak için şu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

BetaFace - Yüz Tanıma Programı Demosu

"BetaFace", site içerisine fotoğraf yükleyerek veya linkini vererek yüz fotoğrafınızı yükledikten sonra öncelikle yüzünüzün karakteristik özelliklerini sıralıyor ve size puan veriyor. Daha sonra ise yüzleri karşılaştırarak, yüzünüze en benzer ünlülerin yüzleri ve Wikipedia'da bir şekilde fotoğrafı olan yüzleri bulup fotoğrafınızla karşılaştırarak hiç fena olmayan sonuçları önünüze getiriyor. "BetaFace"e buradaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

TwinsOrNot.net - Benzerlik karşılaştırması yapabileceğiniz site

TwinsOrNot.net, yukarıdaki PicTriev'in de özelliğine benzer bir şekilde iki yüz fotoğrafı yükleyip benzerlik yüzdenizi ölçen bir internet sitesi. Microsoft tarafından üretilen bu site üzerinde, ister fotoğraf yükleyerek isterseniz de "Bing" üzerinden fotoğraf araması yaparak iki tane yüz fotoğrafı koyup karşılaştırabiliyorsunuz. Bu arada siteye size ait iki farklı fotoğraf yüklerseniz bunu anlayabiliyor ve "Aynı insan olmalısın" diye bir uyarı bile çıkarıyor. TwinsOrNot'a buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.