Yüzyılın Dahi Girişimcisi Elon Musk, Türkiye’ye Geliyor!

Günümüzün en cesur yatırımcılarından ve uzay teknolojilerinden otomotive kadar geleceği inşa eden şirketlerin başında olan Elon Musk, İstanbul'da düzenlenecek Global SatShow için ülkemize geliyor.

İnsanlığın Mars’a seyahatinden sorumlu SpaceX, Almanya’daki akrabanızın Hollanda’ya arabayla gidişinden sorumlu Tesla, yer altındaki tünellerden metro trenleri gibi binek otomobil transfer edip trafik sorununa çözüm bulan Boring Company, insan-makine ve insan-insan arayüzü geliştirip dijital telepatinin peşinde koşan Neuralink, güneş enerjisiyle şarj olan bataryalar aracılığıyla şehirleri şarj eden SolarCity ve daha nicesinin ardında tek bir isim var: Elon Musk.

Her ne kadar son haftalarda Tesla fabrikalarındaki sendikalaşma hareketlerine karşı gelerek işçilerini kovan bir patron imajı çizse de, hiçbir otorite Elon Musk’ın dahi bir girişimci olduğunu göz ardı edemiyor.

Türkiye’de düzenlenecek olan Global SatShow etkinliğine katılacak olan Musk, Cumhurbaşkanlığı ve Turksat’ın iş birliği ile ülkemize gelecek.

Haliç Kongre merkezinde 9-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan SatShow etkinliği, uydular ve uydularla haberleşme sistemleri üzerine yapılacak olan küresel bir etkinlik olacak. SpaceX ile küresel internete erişimi kolaylaştırmak için projelere imza atan Musk’ın konuşma yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor.

Türkiye ile ABD arasında devam eden vize krizi Musk’ın ülkeye girişinde sorun çıkartabilir. Askıya alınan vize işlemleri kendisi için istisnai olarak düzenlenir mi bilinmez, ancak özel durumlarda Cumhurbaşkanlığı’nın adının bulunması tabloyu değiştirebilir.

Önümüzdeki günlerde ABD’yi ziyaret edecek Başbakan Binali Yıldırım’ın vize sorunuyla ilgili görüşmeler de yapması bekleniyor. Aksi takdirde her ülkeninde imzalayacağı özel bir izin protokolüyle Elon Musk’ı İstanbul’da göreceğiz.