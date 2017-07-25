Mark Zuckerberg, Pazar günü yaptığı canlı yayında Elon Musk ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Bu açıklamaların ardından Elon Musk'dan geri hamle gecikmedi.

Birisi Facebook, Instagram, WhatsApp gibi dev markaların CEO’su Mark Zuckerberg, diğeri ise SpaceX, Tesla, Boring Company gibi ileri görüşlü markaların CEO’su Elon Musk. Dünyanın bu iki büyük ismi karşı karşıya geldi. Yapay zekalar ve bunların dünyaya vereceği zararlarla ilgili karşıt düşüncelere sahip bu iki CEO, Mark Zuckerberg’ün fitili ateşlemesi ile ciddi bir polemiğin arasında kaldılar.

Zuckerberg Pazar günü yaptığı Facebook canlı yayın sırasında Elon Musk’ın yapay zekalara karşı sürekli tehlikeli olduğunu söylemesine “oldukça sorumsuz” diyerek sert bir polemik yarattı.

Elon Musk’ın yaptığı son röportajı izlediğini belirten Zuckerberg, yapay zekalardan korkan insanlardan bıkmış gibi yanıt verdi. Zuckerberg, “Bu konuda oldukça güçlü tahminlerim var. İyimserim. Bence insanlar kendi kıyamet senaryolarını hazırlamaya çalışıyorlar. Anlamıyorum, gerçekten bu düşüncelerin çok olumsuz ve bazı yönlerden sorumsuzca olduğunu düşünüyorum” dedi.

Elon Musk ise kısa süre önce “En yeni yapay zekaları gördüm ve sanırım insanların bu konudaki bilgileri çok kıt” dedi.

Zuckerberg ise yapay zekaların insanlara zarardan çok yararının olacağına inanıyor. Hastalıkların teşhisinden araba sürmeye kadar birçok alanda kullanılabileceğini söyleyen Zuckerberg, her sene milyonlarca insanın araba kazasında can verdiğini, yapay zekalar araba kullanmaya başladığında bu oranın tamamiyle yok olacağını belirtti.

Zuckerberg’ün bu çıkışına kısa ve net bir cevap veren Elon Musk, resmi Twitter hesabından “Mark ile bunu konuştum. Kendisinin konuyla ilgili anlayışı sınırlı” dedi.

İki büyük ismin kapışması daha devam edecek gibi duruyor. Bu konuda bizim yapacağımız şey tarafımızı seçip süreci takip etmekten geçiyor.

Yapay zekaların tehlikeli olduğunu ve çok dikkatli olunması gerektiğini belirten Elon Musk’ın tarafında mısınız, yoksa yapay zekalardan korkulmaması gerektiğini, bunu duymaktan sıkıldığını belirten Mark Zuckerberg’ün tarafında mısınız? Yorumlarınızı bekliyoruz.