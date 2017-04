Doritos cips poşetlerine kulaklık takarak müzik dinleyebileceksiniz. Üstelik poşetler yeniden şarj edilebilir olacak.

Marvel’ın bugün vizyona giren yeni filmi Galaksinin Koruyucuları Vol. 2’den muhteşem bir reklam çalışması geldi. Ülkemiz dahil tüm dünyada en ünlü cips markalarından olan Doritos ile ortak bir çalışma yürüten Marvel, bildiğimiz cips poşeti üzerinden müzik dinlemeyi sağladı.

En garip reklam kampanyalarından olan bu olayda, sınırlı sayıda üretilen Doritos poşetlerinde, Galaksinin Koruyucuları Vol 2.’nin tüm müzik albümünü dinleyebileceksiniz. Normal 3.5 mm kulaklığınızı Doritos poşetlerine bağlayarak, Guardians of the Galaxy Vol 2.’nin muhteşem müziklerini erişebiliyorsunuz. Star Lord'un müzik kaseti görünümünde olan cips poşetlerinin içerisinde normal cips bulunuyor.

Cips poşetleri şarj edilerek tekrar tekrar dinlenecek olması, ciddi bir işmiş gibi gözüküyor. Ülkemizde satılacak mı bilinmiyor ancak satılıyorsa, satın alıp anı olarak saklamak çok hoş bir ayrıntı olacaktır.

Doritos poşetleri ile birlikte gelen şarkı listesi şu şekilde;

“Flash Light” – Parliament

“Father and Son” – Yusuf / Cat Stevens

“Surrender” – Cheap Trick

“Wham Bam Shang-A-Lang” – Silver

“Come a Little Bit Closer” – Jay & the Americans

“Brandy (You’re a Fine Girl)” – Looking Glass

“My Sweet Lord” – George Harrison

“Southern Nights” – Glen Campbell

“Bring It on Home to Me” – Sam Cooke

“The Chain” – Fleetwood Mac

“Lake Shore Drive” – Aliotta Haynes Jeremiah

“Fox on the Run” – Sweet

“Mr. Blue Sky” – Electric Light Orchestra