Cristian Zaccardo, Vicenza ile bağlarını koparttıktan sonra yeni kulüp bulmak için LinkedIn'e başvurmayı tercih etti.

Milano, Parma ve Palermo gibi takımlarda defans oyuncusu olan ve parlak bir özgeçmişe sahip olan Cristian Zaccardo, yeni kulübünü sosyal medyadan arıyor. 2006 yılında İtalya milli takımında kupa kaldıran futbolcu, Vicenza ile bağlarını koparttı.

Yeni bir takım arayışı için iş bulma platformu olan LinkedIn’e başvuran oyuncu CV’sine "Hâlâ fiziksel olarak iyi seviyedeyim, yüksek seviyelerde iki yıl daha oynayabilirim. Bir anlaşma yapmak için beni kim alabilir?” notunu ekledi. Kısa bir süre de olsa Milano ve Wolfsburg’da forma giyen Zaccardo, Palermo ve Parma’daki oyunlarıyla ünlüdür.