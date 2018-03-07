Arif v 216 filminde oyunculuk yapan Zafer Algöz, film hakkında kötü yorum yapanların ruh sağlığını gözden geçirmesi gerektiğini açıkladı.

Cem Yılmaz’ın pek çok filminde yer alan ünlü oyuncu Zafer Algöz, Arif v 216 filmi için gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Oyuncu kariyerinin dışında kitap da yazan Algöz, son çıkardığı kitabı “Haşırt Dı Bilekbord” için gittiği Ankara Kitap Fuarı’nda MAG’e konuştu. Son rol aldığı film Arif v 216 hakkında açıklama yapan ünlü oyuncu, “Filme kötü diyenlerin ruh sağlığını gözden geçirmesi gerekiyor” diyerek Arif v 216 gibi bir filmi çekmeye kendilerinden başka kimsenin cesaret edemeyeceğinin de altını çizdi.

Asıl Sıkıntı Senaryo

Cem Yılmaz’ın yaptığı filmlerin kendisi için çok kıymetli olduğunu belirten Algöz, “Bizden sonraki kuşak bir çok ismi tanımıyor, tüm derdim onların yazılı olarak tarihe geçmesini sağlamak. Ortada bir gişe savaşı, kim kimi geçer derdimiz yok. Türk sinemasında film yapma hastalığı var. Hayatında hiç yapımcılık yapmamış insanlar bile film çekiyor. İzleyici kendisine değer verilmesini istediği için büyük prodüksiyonlu filmlere ilgi duyuyor. Türkiye’de çok kaliteli oyuncular var ama ciddi bir senaryo sıkıntısı var” şeklinde açıklama yaptı.

Zafer Algöz, daha önce de Cem Yılmaz’ın pek çok filminde rol aldı. AROG, Pek Yakında, Yahşi Batı, Ali Baba ve 7 Cüceler, Arif V 216 gibi Cem Yılmaz’ın başında olduğu filmlerde oynayan ünlü oyuncu, hem iş hem de iyi bir arkadaşı olan Cem Yılmaz’a bu noktada tam destek veriyor.