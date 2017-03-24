Zaman Algınızı Allak Bullak Edecek 10 Tarihi Gerçek!

Tarihin tozlu raflarından inen gerçeklerle insanlığın en büyük tesadüflerinden 10 tanesini listeledik.

Son 2017 yıldır ilerleyen takvim, elbette zamanı bölümlemek ve tarihi daha yakından anlamak için bize çok fırsat sundu. Ancak bunun bir de öncesi var ve “öncesi” dediğimiz yer nereye kadar gidiyor bilinmiyor. Elbette milyar yıllarla ifade edilen o derin süreç, ardında birçok iz bıraktı ve milattan sonra yaşanan her olay da insanlığın gelişimini önemli ölçüde etkiledi.

Şimdi aralarındaki zaman ilişkisine dayanarak tarih sayesinde zaman algılarımızda biraz oynayalım:

1) Son mamutların nesli tükendiğinde Dünya’nın en yaşlı ağacı yaklaşık 1000 yaşındaydı:

Dünya üzerindeki en eski ağaçlar “Bristlecone” çamlardır. Kaliforniya'nın Beyaz Dağları'nda yetişir ve 5.000 yaşın üzerinde olurlar. Mamutların yaklaşık 4000 yıl önce tükenmiş olduğu söyleniyor.

2) Nintendo firması kurulduğunda Eifel Kulesi inşaat halindeydi:

Japon oyun şirketi Nintendo 23 Eylül 1889'da kuruldu ve “hanafuda” adlı oyun kartları üretti. Aynı zamanda Fransa'nın gelecek yıllarda sembolü olacak Eyfel Kulesi de Paris'te inşaa ediliyordu.

3) İlk bisikletin icadı, ilk buharlı trenin icadından sonraydı:

Bisikletin en eski ulaşım araçlarından olduğunu düşünen insan sayısı bir hayli fazla. Aslında 1797’de üretilen ilk buharlı trenden 21 yıl daha genç olan bisiklet, 1818’de patentlendi.

4) Coca-Cola, İtalya’dan sadece 31 sene daha genç:

İtalya Krallığı, 1861'de dünya haritasında ortaya çıktı. Sadece 31 yıl sonra ise (1892'de) ilk Coca-Cola piyasaya çıktı.

5) Hitler, Joseph Stalin, Leon Trotsky, Franz Joseph ve Freud 1913’te aynı şehirde yaşadı:

1913 yazının sıcak ve güneşli bir gününde, hepsiyle aynı şehirde yaşadığınızı düşünün, yaklaşık 30 sene sonra milyonlarca insanın ölümüne sebep olacak Hitler ve Stalin'den bahsediyoruz. Ve asıl ironik olay; Freud'un en sevdiği yer olan Cafe Landtmann'ın düzenli müşterileri arasında Trotskiy ve Hitler de vardı...

6) Kleopatra’nın yaşadığı zaman dilimi ilk Ay yolculuğuna, piramitlerin yapımından daha yakın:

Tarih yalan söylemez. Eski Mısır piramitlerinin en büyüğü olan Büyük Giza Piramidi, M.Ö. 2540 civarında inşa edilmiştir. Kleopatra, M.Ö. 69-30'da aslında bize daha yakın zaman diliminde yaşadı. Ay'a ilk iniş 1969'da gerçekleşti.

7) Charlie Chaplin, Apple’ın kurulduğu yıl öldü:

Bu bilgiyi ilginç kılan şey, Chaplin’in yaşarken sergilediği duruştur. Kendisi endüstrileşmenin getirdiği kötü çalışma koşullarını eleştiren haklı eserlere sahiptir. Öldüğü yıl olan 1977’de ise gelecekte bir endüstri devi olacak Apple kurulmuştu.

8) Harvard Üniversitesi, Newton’un yer çekimini keşfettiği yıldan daha önce kuruldu

Harvard Üniversitesi, Isaac Newton'un yazdığı “Principia Mathematica” eseri yayınlanmadan 50 yıl önce 1636’da kurulmuştu. Newton’un bilimin seyrini değiştirecek çalışması 1687'de yayınlandı.

9) İlk uçak ile Ay’a atılan ilk adım arasında sadece 66 yıl var:

Bilim ve teknolojinin gelişim hızı tüyleri diken diken ediyor. Wright kardeşler ilk deneme uçuşlarını 1903'te yaptılar. 1969'da insanlık Ay'ın yüzeyine çıktı.

10) İlk faks makinesi, ilk telefon icadından yalnızca 10 yıl önce çalıştırıldı:

Aslında faks cihazları daha erken ortaya çıkmıştı. Ancak ilk ticari ticari faks cihazı elektrikli ve mekanik olmak üzere 1865 yılında Paris-Lyon hattında çalışmaya başladı. Sadece 10 yıl sonra, 1875 yılında Thomas Watson ve Alexander Bell, sesimizi kablolar aracılığıyla iletmeyi başardılar.

Eğer aklınıza gelen başka ilginç tarihi tesadüfler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz :)

