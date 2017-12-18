Popüler içerik üreticisi Netflix, iddialı yapımlar üretmeye devam ediyor. The Dark dizisi Alman yapımcılarla hayat bulduğu için “Alman Stranger Things” benzetmesi çok yapılsa da dizi yayınlanınca çoğu izleyici, Stranger Things’den daha iyisini gördüğünü söyledi.

Netflix, yapım sınırlarını ABD dışına kadar genişleterek, farklı kıtalarda farklı ülkelerdeki içerik üreticileriyle ortak işler yapmaya başladı. Üretilen içeriklerin kaliteleri konusunda Netflix’e güvenimiz tamken, farklı dillerde farklı konuları izleme imkanına sahip olmak hoşumuza gitmişti. Hatta bu projelerden birisinin İstanbul’da çekilecek, başrolüne Çağatay Ulusoy’un olacağı söylenen süper kahraman dizisi de var.

Ancak yazımıza konu olan The Dark, Almanya’da çekilen bir dizi. Konu ve kurgusuyla kendini izleyiciye hayran bırakan yapım, Stranger Things ile yakınlaştığı noktalar olsa da, kolay kolay benzerine rastlanmayan yapım olmuş.

Gerilimli havası, sürekli çözülmeyi bekleyen bir suç ve zaman algınızı yerle yeksan edecek kurgusuyla The Dark’ın fragmanını aşağıya bırakalım:

Dizide, nükleer bir santralin yakınında bulunan ve insanlarının birbirini tanıyabildiği kadar uzak olan Winden isimli bir kasabadayız. Ayrıca olaylar günümüzden yaklaşık 2 yıl sonrasında, yani 2019’da geçiyor. Jonas isimli bir genç, babasının trajik intiharına tanık olduktan iki yıl sonra memleketi olan kasabaya dönüyor. İşte tüm gariplikler Jonas’ın kasabaya döndüğü gün, bir gencin ortalıktan kaybolmasıyla başlıyor.

Bir anda olayların içinde kendilerini bulan Jonas ve arkadaşları, kaybolan gencin uğradığını düşündükleri mağara gidiyorlar.

"Tamam da nesi ilginç bunun?" diyenler için: Dizide zaman yolculuğu konu alınıyor!

Tüm bu olay akışına rağmen herkes bir suç, dram ya da gerilim örneği bekliyor, fakat yapımın ana ekseni, tüm bunların üzerine bilim kurgu sevenlerin peşini bırakmadıkları 'zamanda yolculuğu' işliyor. Üstelik karanlık sahneler, müthiş oyunculuk başarılarıyla sizi oturduğunu yere kilitlemeyi başarıyor.

Dizinin hemen başında göreceğiniz bir olan, moralinizi bozmayacak spoiler ile yazımızı bitirelim:

“Geçmiş, şu an ve gelecek arasındaki fark inatçı bir illüzyondan ibarettir.“

Albert Einstein