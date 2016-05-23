Zaman Yolcuğunun Böylesi: İçinde Dünyanın En Eski Viskisi Olan 160 Bin TL'lik Kol Saati!

Fiyatıyla cep değil en az 10 maaş yakan saat, koleksiyonerlerin ilgisini çekmeye başladı.

Şimdi dünyaya hakim olan zevklerden bir tanesinin kol saati takmak olduğunu söylesek, sanırım hayır demezsiniz. Artık tuzu kuruyan herkes kol saati koleksiyonu yapar oldu. Özellikle mekanik kol saatleri fiyatlarıyla heves edip alamayanları borca sokacak kadar bağımlılık yapabiliyor. Ancak bu saatin değeri tam 45 bin dolar (160 bin TL civarı) olduğundan o borca girmemenizi ufak bir ev ya da sağlam bir araba almanızı öneriyoruz.

İsviçre’de üretilen saati bu kadar pahalı kılan şey ise kadranında dünyanın en eski viskisinden (Glenlivet 1862) bir damla bulundurması. Louis Moniet zaten ürettiği ilginç koleksiyon saatleriyle adını duyuran bir marka olarak bu işe kalkışmış, o yüzden pek şaşırtmadılar doğrusu.

8 Nisan’da satışa çıkacak saat için bir çok koleksiyoner, firmaya ulaşmaya başlamış bile. Siz olsanız 45 bin doları bu saate vermek yerine neler yapardınız? Yorumlarınızı bekliyorum.