Tarihin tozlu raflarından öyle fotoğraflar, görüntüler ve tablolar günümüze ulaştı ki, bazılarında yer alan simalar oldukça tanıdık geliyorlar.

Bazen, bazı insanların doğmadan onlarca hatta yüzyıllarca önce yaşayan figürlere ne kadar benzediğini görmek ürpertici olabiliyor. Ama aynı zamanda son derece büyüleyici. Ünlüler ve tarihin derinliklerinde yaşamış diğer ünlü insanlar söz konusu olduğunda bu durum daha da ilginç bir hal alıyor.

Artık zaman yolculuğu mu yoksa reankarnasyon mu dersiniz bilemedik :)

Ancak birazdan listede göreceğiniz ünlüler ve ikizleri gerçekten de biraz açıklamaya ihtiyaç duyan kareler oluşturuyor.

Keanu Reevesve Fransız aktör Paul Mounet:

Jennifer Lawrence ve Mısırlı aktrist Zubaida Tharwat:

Nicolas Cage ve ABD'de yaşamış bu adam:

Liam Neeson ve Küba'nın lideri Fidel Castro:

Peter Dinklage ve Sebastián de Morra:

Sylvester Stallone ve Popa Gregory 9:

Justin Timberlake ve kimliği bilinmeyen bu abimiz:

Bruce Willis ve II. Dünya Savaşı generallerinden Douglas MacArthur:

Orlando Bloom ve ressam Nicolae Grigorescu:

Chuck Norris ve Vincent van Gogh:

Jack Gleeson (GoT) ve Roma İmparatoru Caligula: