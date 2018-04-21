Değişen teknolojik gelişmeler bizi ister istemez ileriye bakmaya mecbur kılıyor. Peki ya 20 yıl önce bu haftalar neler yaşanmıştı? İşte zamana yolculuktan 4 kısa hikaye ile 20 öncesi.

Daima ileriye bakarak, gelecekte karşılaşacağımız teknolojileri merak ediyor, ilgi duyuyor ve araştırıyoruz. Günden güne türeyen yapay zekalar ve yazılımlar ise bizi heyecanlandırmaya fazlasıyla yetebiliyor. Şu an için gelecekte bizleri tam olarak neyin beklediğini bilmesek de gelin bugün farklı bir şey yaparak 20 yıl önce yazılan birkaç kısa haberi inceleyelim. İşte bilim ve teknoloji meraklılarının tam 20 yıl öncesinde bu haftayı görebilecekleri dört kısa haber.

1. Çocuk pornografisini pazarlayan bilgisayar korsanı

1998 yılında Christian Valor, Forbes için mükemmel bir konuydu. Valor, çocuk pornografisi içeren diskleri hackleyerek, bunu birçok kişiye pazarladı ve izlemesini sağladı. Olayın ardından konuşan Valor, ‘Şu an size bir pedofili bulabilir ve bilgisayarını 60 dakika içersinde erişebilirim’ dedi. Forbes ve birçok şirket bu iddiada bulunan adamı yakaladı ve bilgisayarlara gelen dosya uzantısını sildi. Daha sonra ortaya çıkan gerçeğe göre, aslında bilgisayarların hiç biri hacklenmemişti. Bu sadece Christian Valor’un medyaya sunduğu sansasyonel bir öyküydü.

2. Sanal evsizlik

1998’li yıllarda sanal gerçeklik gözlüğü oldukça farklı bir amaç için kullanılmıştı. Stanford Üniversitesi'nin Sanal İnsan Etkileşimi Laboratuvarı, Evsiz Olmak adlı bir simülasyon yayınladı ve çeşitli sanal olmayan oyunlarla konuyu ele aldı. Bu oyunların içerisinde ‘evden ayrılırsanız, başınıza neler gelebilir’ konulu bir oyunda yer alıyordu. Şu anda kullanımdan tamamen kaldırılmış olsa da oyun, 20 yıl öncesinde gençleri evden ayrıldıklarında ne yapabilecekleri konusunda bilinçlendiriyordu.

3. Bill Gates’in mavi ekranı

Bill Gates bir televizyon programına çıkarak yeni Windows 1998’i tanıtacağı sırada olması hiç istenmeyecek bir şey başına geldi. Gayet iyi başlayan Bill Gates, bilgisayarı açtı ve bilgisayar ekranında her zaman gördüğümüz masaüstü ekranı gördü. Ancak ne olduysa bu dakikadan itibaren oldu ve mavi ekran Gates’in gözlerinin önüne kabus gibi belirdi. Ardından konuşan Gates, ‘İşte bu yüzden Windows 98'i henüz çıkamıyoruz’ dedi. Windows 98’in bitmiş sürümünü tanıtmayı amaçlayan Gates, bozuntuya vermese de soğuk terler döktü.

4. Siberkârcılar

1990’lı yılların başlarında oluşmaya başlayan şirket, web sitelerini ünlü isimler ile satın alarak porno sitelerine yönlendiriyordu. Olayın ardından birkaç yıl içerisinde bu durumun varlığı yasaklandı ve ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Mahkemeler bu şirketler ile baş etmeye çalışsa da, tamamen bitiremediler. Son dönemlerde bile varlığını sürdüren bu olay sayesinde Donald Trump’da 32.000 dolar kazandı. JebBush.com sitesini satın alan siberkârcılar, siteye gelen herkesi Trump’ın sitesine yönlendirmişti.

Bizleri geçmişe götüren bu hikayeler ile geleceği ve geçmişi karşılaştırma fırsatı buluyoruz. Ne dersiniz 20 yıldan bu yana ne gibi gelişmeler yaşamışız?