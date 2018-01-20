Zamanda ve Uzayda Portal Açtığını İddia Eden Youtuber!

FunkyFatHead adlı bir Youtuber, Sedona Arizona'ya açılan bir portal açtığını iddia etti. Açtığı canlı görüntülerini çektikten sonra kaybolduğu iddia edilen Youtuber'ın akıbeti bilinmiyor.

Bu haberi okumadan önce bir kaç bilgiyi size vermemiz gerekiyor. Öncelikle FunkyFatHead isimli Youtuber'ın kanalındaki videolar, genelde odasında zaman ve uzay anlamında anomaliler olduğunu iddia eden bir kaç videodan oluşuyor. Bunlardan bir kaç tanesi odasındaki kutsal kitap İncil'in ve bir masal kitabının içindeki kelimelerin değiştiğini iddia eden (ve kanıtlanmamış iddialar) videolarken bir kısmı da ses frekansı deneyleri.

Ses frekansı deneyleri ise internetteki en eski "creepy pasta" olarak bilinen deneyler. Yani belirli frekansların belirli lokasyonlara portal açtığını iddia eden, ta 4chan döneminden kalma bir akım. Ancak bu arkadaşın bir kaç ses frekansı deneyi sadece karanlık kütleler oluştururken daha sonra son yüklediği videoyla beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletine bağlı Sedona kentine açılan bir portal oluşturduğunu iddia ediyor.

"Youtuber'ın karanlık bir kütle oluşturan sözde ilk deneyi"

Her ne kadar oluşan görüntü epey gerçekçi olsa da, bu görüntüler güncel teknolojide görsel efektlerle çok kolay bir biçimde yapılabilir. Ancak iş burada bitmiyor. FunkyFatHead adlı Youtuber'ın arkadaşı olduğunu iddia eden başka bir Youtuber "The Hidden Underbelly 2.0", portal açma videosundan sonra arkadaşına ulaşamadığını bildiren bir açıklama yayınladı.

"Daha sonra yaptığı deneyle sözde uzay ve zamanı bozunmaya uğratabildiğini iddia ediyor"

Ailesi olmasa kendisinin de portala girmeyi deneyeceğini söyleyen "The Hidden Underbelly 2.0" adlı Youtuber, arkadaşının muhtemelen videoyu yükledikten sonra portala girmeye çalıştığını ve orada hayatını kaybetmiş olabileceğini söylüyor. Zamanda ve mekanda yolculuk etmemizi sağlayabilecek kara delikler ve solucan delikleri teorik anlamda Londra Queen Mary Universitesi Teorik Fizikçi Profesör David Berman'a göre mümkün.

"Son olarak Youtuber'ın sözde kaybolmasına sebep olan ve Arizona Sedona'ya açtığı portalın görüntüleri"

Ancak çok uzun zamandır bunun üzerine deneyler yapan bu kadar bilim adamının aksine bunu başarmış kişinin "creepy pasta" Youtuber'ı bir kişi olması çok akla uygun gelmiyor. Ayrıca bunun Youtuber'a göre yapılabilmesi sadece alelade bir hoparlör ve ses frekansı ayarlayıcısıyla iki farklı ses frekansının aynı yere aynı anda odaklandırılmasıyla mümkün. Resmi açıklamalar yakında gelecektir. Ancak şahsi kanaatim bunun çok iyi yapılmış bir görsel efekt olduğu üzerine. Siz ne düşünüyorsunuz?