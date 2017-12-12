Zamanı geriye alabildiğini keşfeden genç bir öğrencinin maceralarını konu edinen oyun 14 Aralık'tan itibaren iOS'te satışa sunulacak.

Dontnod’un zamanı yönlendirme gücüne sahip bir genci konu edindiği, bölümler halinde sunulan macera oyunu Life is Strange, 14 Aralık’ta iOS’e geliyor. Oyun, Apple’ın yeni uygulamaya koyduğu ön sipariş yöntemiyle sipariş edilebiliyor.

Oyuncular, Life is Strange adlı beş bölümlü bu macera oyununda, zamanı geriye alabildiğini keşfeden genç bir öğrenci olan Max Caulfield’ın rolüne dair tahminlerde bulunabiliyorlar. Oyun daha önce 2015 yılında konsollarda ve bilgisayarlarda oynanabiliyordu. Zamanın gözde konularından olan gençlerin intiharını ele alış biçimi ve oyuncuların, hikayenin gelişme biçimini kontrol etme seçeneğine sahip olmaları gibi faktörler nedeniyle oldukça beğeni kazanmıştı.

Oyunun ilk bölümü App Store’da 2.99$’a satılıyor. Bununla birlikte 2. ve 3. Bölümler de oyun içi satın alma yöntemiyle alınabiliyor. 4. ve 5. Bölümler ise 2018 yılı başlarında çıkacak. 2. ve 5. Bölümleri içeren ‘Season Pass’i satın alan oyuncular, %10 indirim kazanacaklar.

Life is Strange’in öncesinde yayınlanmaya başlayan üç bölümlü ‘Before the Storm’un son bölümü ise, 20 Aralık’ta çıkacak.