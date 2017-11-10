Zamanın Durduğu Algısına Neden Olan Eğlenceli Eldiven

MadGyver adıyla YouTube'da yayın yapan şahsın eldiveni, hareketli bir nesnenin duruyor gibi görünmesine neden olarak, zamanın da durduğu hissini uyandırıyor.

Bazen ekstra işlerle zaman geçirir, bazen ailemize vakit ayırır, bazense YouTube’un ‘MadGyver’ının yaptığı gibi, zamanın yavaşlayarak durduğu ilüzyonunu sağlayan özel bir eldiven yapmakla uğraşırız.

Çılgın bir bilim insanının yapacağı türde görünen bu eldivenin avuç içi bölümünde, Arduino kontrollü elektronik flaş ışığı bulunuyor. Neden Arduino? Zira eldivende aynı zamanda hareket sensörü de bulunuyor. Böylece yanıp sönen ışığın hızı, eldiveni giyinen kişinin elini sağa sola hareket ettirmesiyle kontrol edilebiliyor. Yanıp sönen ışığın hızı, örneğin çalışan bir fanın yaprak biçimli paletleri gibi, hareket halindeki bir nesnenin hızıyla eşdeğer hale geldiğinde sanki duruyormuş gibi davranarak, zamanın da durduğu algısına neden oluyor.

Söz konusu etki optik bir yanılsamadan başka bir şey olmayabilir ama bu cihaz elinizde olsa, minimum birkaç saat oyalanırdınız. Tabii zamanı hızla ileriye akıyor gibi gösterebiliyor olması da ayrıca sinir bozucu.